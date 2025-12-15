Libri in circolo, incontro con Samuela Marconcini che racconta la 'Storia del battesimo'

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 18.00, della serie ‘Libri in circolo’ un incontro con l’autrice Samuela Marconcini alla Casa del Popolo Circolo Arci MONTERAPPOLI che presenterà il suo ultimo ‘STORIA DEL BATTESIMO’ (piccolo vademecum per anime curiose)

Il libro della ricercatrice, nostra concittadina, affronta in maniera estremamente scorrevole il rito millenario, fondativo della religione cristiana. Qualcuno ha scritto che il vuoto religioso è la verità ultima del neoliberismo. Nonostante ciò, perché ancor oggi si continuano a battezzare i propri figli? Si tratta forse di un rigurgito identitario, cui si contrappongono i sempre più numerosi “sbattezzi”? E quando si è iniziato a battezzare, e perché? Chi era davvero Giovanni il Battista? Cosa rappresentano i battisteri, e per quale motivo la loro costruzione si è interrotta? Cosa ha determinato in piena età moderna una violenza inaudita nei confronti degli anabattisti (che volevano “ribattezzarsi”), perseguitati tanto dai cattolici quanto dai protestanti?

Al termine seguirà BUFFET per sostegno al Circolo Arci.

Fonte: Ufficio Stampa

