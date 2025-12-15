Trovato in un fosso a Livorno il cadavere di un uomo

Il cadavere di un uomo è stato trovato a Livorno. Il ritrovamento è avvenuto la mattina di lunedì 15 dicembre nelle acque dei fossi lungo gli Scali delle Cantine, in piazza Garibaldi. Sono subito state avviate le indagini di polizia per ricostruire l'accaduto.

Alcuni passanti hanno visto il corpo in acqua tra due barche ormeggiate e hanno chiamato il 112. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa, due squadre i vigili del fuoco, una dal comando e un'altra con un battello dalla sezione porto e la polizia. Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Si tratterebbe di un 40enne del Sud America, residente in città, finito in acqua con molta probabilità la notte scorsa, anche se lo dovranno accertare gli esami medico legali. I motivi della morte sono da chiarire. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi.