L'ospedale di Santa Maria Nuova apre le Stanze degli Avi: visite straordinarie sabato 20 dicembre

Una delle occasioni più attese per scoprire il patrimonio storico-artistico dell’ospedale Santa Maria Nuova torna sabato 20 dicembre con l’apertura straordinaria annuale delle Stanze degli Avi. Per un solo giorno i visitatori potranno entrare negli ambienti più riservati della Direzione Generale, solitamente chiusi al pubblico e avvicinarsi a opere e spazi che testimoniano la lunga storia dell’ospedale più antico d’Italia ancora in funzione.

L’itinerario consentirà di ammirare alcuni dei nuclei più rilevanti del complesso, dalla Crocifissione di Andrea del Castagno all’affresco della Consacrazione della Chiesa di Sant’Egidio del Bicci di Lorenzo, fino alla Madonna col Bambino in terracotta invetriata di Andrea della Robbia. La visita proseguirà poi nel Salone Martino V e nel Matroneo della Chiesa di Sant’Egidio, il camminamento sopraelevato dedicato alle suore Oblate.

I turni, distribuiti tra mattina e pomeriggio, sono a numero limitato per tutelare la conservazione degli ambienti e garantire un’esperienza di visita adeguata alla particolarità degli spazi. L’accesso avverrà su prenotazione, con donazione libera a sostegno della Fondazione Santa Maria Nuova e delle sue attività di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico-artistico dell’azienda sanitaria.

Le prenotazioni si chiuderanno venerdì 19 dicembre alle 14. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 0556938688 o scrivere un’email a info@fondazionesantamarianuova.it

Fonte: Ufficio stampa