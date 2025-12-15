È scomparsa a 71 anni la cantautrice Anna Rusticano

A settantuno anni è scomparsa a Roma a causa di una polmonite la cantante Anna Rusticato. Nata a Firenze nel 1954, visse a Bologna e in Svizzera, ottenendo molta popolarità anche in Germania e nell'est dell'Europa.

Venne notata da Walter Guertler, che la mise sotto contratto per la Joker, permettendole di debuttare nel 1972 con il suo primo 45 giri Con la testa piena di sogni. Il successo arrivò nel 1979 con Tutto è musica, firmato da Shel Shapiro, che rimase in hit parade per ventun settimane.

Nel 1986 intraprese la strada della cantautrice, pubblicando l'album Protagonista (firmandosi per l'occasione Anna Rustikano). Si è poi trasferita in Svizzera, dedicandosi a serate di piano-bar e alla conduzione di programmi radiofonici in Italia, allontanandosi progressivamente dal mercato discografico.