Natale a Certaldo: tra gli eventi due concerti con protagonisti musica e bambini

Il 18 dicembre Certaldo vivrà un pomeriggio speciale all’insegna della musica, dei bambini e della magia del Natale, grazie a due appuntamenti che arricchiscono il calendario degli eventi natalizi della città.

Tra questi, il Concerto di Natale 2025 dell’Istituto Comprensivo di Certaldo, dal titolo “Note di pace”, vedrà esibirsi insieme gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, guidati dai docenti di musica, e la nascente orchestra dell’indirizzo musicale, diretta dai docenti di strumento.

Un progetto che valorizza la musica come strumento di inclusione e dialogo, capace di dare voce a ciascuno. Come afferma la Dirigente Scolastica Rosanna Graziuso, «dove le parole non arrivano, la musica parla e riesce a dire che ciascuno ha un valore e un posto nel coro della vita».

Il pomeriggio proseguirà dalle 17.00 alle 18.00 con “InCanto di Natale”, il coro itinerante dei bambini della Scuola Maria SS. Bambina, che porterà le melodie natalizie lungo Via 2 Giugno e Piazza della Libertà, coinvolgendo cittadini e visitatori in un clima di festa e condivisione.

Due concerti che confermano come, nel Natale a Certaldo, la musica e i bambini siano protagonisti, regalando alla città emozioni autentiche e spirito natalizio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa