Natale, successo per la cena dell’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli

Si è svolta venerdì 12 dicembre, nel ristorante La Loggia di piazzale Michelangelo a Firenze, la tradizionale cena natalizia dell’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli, che ha visto la partecipazione di oltre 250 persone. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, ha celebrato il prestigioso premio “Vivi la vita con coraggio” e si è confermato come un appuntamento di grande rilevanza sociale e istituzionale.

Alla serata hanno preso parte numerose personalità del mondo dell’imprenditoria, della sanità, soci e amici dell’associazione, accolti in una cornice suggestiva, con Firenze illuminata dalle luci natalizie. L’evento è stato aperto con l’arrivo del capo del Corpo, ingegner Eros Mannino, e i saluti del segretario generale Sergio Baviello. “È un onore accogliere così tante persone. In occasioni come questa, ci invitiamo a guardare dentro noi stessi per riconoscere il coraggio che ciascuno di noi porta con sé, un coraggio che ci fa rialzare e ci spinge ad aiutare gli altri, anche quando nessuno ci vede. Stasera celebriamo valori come solidarietà e coraggio. Un’opportunità per riflettere sull’importanza della vita di tutti i giorni”, ha dichiarato Baviello durante il suo intervento.

Il vicepresidente dell’Associazione, Alessio Spinelli ha poi presentato il programma della serata e i riconoscimenti previsti. Dopo una cena prelibata, curata dallo chef de La Loggia, i partecipanti hanno assistito a un coinvolgente talk show condotto dal giornalista Sky Davide Camicioli, che ha intervistato Maurizio Salvadori, team manager della scuderia Trident, vincitrice di tre campionati del Mondo consecutivi di Formula 3. In occasione dell’evento, sono state esposte due monoposto di Formula 2 e Formula 3, insieme a una storica Fiat 515 del 1931, messa a disposizione dal Museo storico dei vigili del fuoco. Durante il talk, sono stati trattati temi legati allo sport, ai motori e al coraggio, con particolare attenzione all’impegno di Salvadori nella Fondazione Salvadori, creata in memoria del figlio Luca, noto motociclista scomparso nel 2024 durante una gara in Germania. La fondazione è impegnata nella promozione di progetti di supporto per motociclisti coinvolti in incidenti e per le loro famiglie, trasformando così la passione di Luca in un’eredità di solidarietà.

Tra gli ospiti del talk show anche il professor Giulio Del Popolo, primario dell’Unità spinale dell’Azienda ospedaliera di Careggi, che ha illustrato il delicato lavoro svolto in ambito clinico, spesso legato a gravi traumi sportivi, come nel caso del pilota di Formula 1 Alex Zanardi.

Nel corso della serata sono stati conferiti i premi “Vivi la vita con coraggio” a Maurizio Salvadori e al professor Giulio Del Popolo. Un ulteriore riconoscimento è stato assegnato al giornalista Davide Camicioli per la sua brillante conduzione dell’evento. Premiazioni speciali sono state effettuate anche a favore del dottor Silvano Simone Bettini, neo presidente di Federmeccanica e socio dell’associazione, e a memoria di Ezio Castellani, socio fondatore dell’Associazione amici dei vigili del fuoco, scomparso lo scorso giugno.

La serata si è conclusa con i saluti del presidente ingegner Gioacchino Giomi, che ha ringraziato i presenti e il consiglio direttivo per l’organizzazione dell’evento. A tutte le signore presenti è stato donato un omaggio offerto da Chiara Profumi di Firenze, oltre a un libro del Movimento Shalom, a sostegno delle iniziative solidali e delle raccolte fondi per i vigili del fuoco e i progetti umanitari sostenuti dall’associazione.

Un sentito ringraziamento va a tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione della serata, tra cui il comandante generale ingegner Eros Mannino e tutto il Corpo dei vigili del fuoco, il ristorante La Loggia, Banca Cambiano 1884, BrandBooster, Cartelli Segnalatori srl, N.M.C. Cornici, Conad, Desipak, MetalPlus SE.Al.srl, Conceria Sciarada Toughether Florence, Trident Motorsport, Villa Agape, oltre alla collaborazione delle Guardie del Fuoco di Firenze, con il patrocinio della Città Metropolitana e della Regione Toscana.

Fonte: Ufficio stampa

