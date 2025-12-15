Nave incagliata lascia Marina di Massa dopo 11 mesi, al via il traino verso Livorno

Cronaca Massa
Sono iniziate questa mattina le operazioni per il rigalleggiamento della nave cargo Guang Rong, incagliata a Marina di Massa dallo scorso 28 gennaio dopo essere finita contro il pontile a causa del maltempo. Dopo quasi un anno di lavori di messa in sicurezza e svuotamento completo, la nave ha finalmente lasciato le coste massesi nel pomeriggio, trainata verso il porto di Livorno, dove sarà rottamata.

Il prefetto Guido Aprea ha commentato: "Oggi è un bel giorno per tutti, grazie alla collaborazione di tutte le realtà coinvolte in questa operazione, i tempi di rimozione sono stati rispettati. Si era detto entro il periodo natalizio e così è stato". Anche il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha ringraziato chi ha partecipato all’operazione e ha precisato che per la ricostruzione del pontile si attenderanno le risorse ministeriali, valutando nel frattempo una possibile riapertura parziale della struttura, nel rispetto delle norme di sicurezza.

L’ammiraglio Giovanni Canu, comandante della Direzione marittima della Toscana, ha sottolineato come "ciascuno ha svolto in modo impeccabile il proprio compito, garantendo la tutela dello scafo e della costa massese".

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presente sul posto, ha definito l’intervento "complesso e delicato, che vede impegnate forze specializzate per garantire sicurezza e tutela dell'ambiente marino", ringraziando gli operatori per la gestione della situazione con competenza e determinazione. Le operazioni di traino proseguiranno nelle prossime ore fino al porto di Livorno.

