"No allo sfruttamento, sì alla qualità nel sistema moda": domani convegno a Prato di Cgil e Filctem Cgil

Sarà domani martedì 16 dicembre a Prato, a partire dalle ore 10:00 presso la sede della Camera di Commercio (Via del Romito, 71), il convegno dal titolo “No allo sfruttamento, sì alla qualità del sistema moda” voluto dalla Cgil e Filctem Cgil.

All’iniziativa interverranno i parlamentari Annamaria Furlan (Italia Viva), Maria Cecilia Guerra (Partito Democratico) e Marco Grimaldi (Alleanza Verdi Sinistra). Per la Filctem Cgil il segretario generale Marco Falcinelli e la segretaria nazionale Cinzia Maiolini. Prenderanno, inoltre, la parola il presidente di Confartigianato Moda, Moreno Vignolini, Antonio Franceschini, responsabile nazionale CNA Federmoda, Gessica Beneforti e Daniele Gioffredi, rispettivamente segretaria CGIL Toscana e segretario generale CGIL Prato-Pistoia.

L’evento si svolgerà in contemporanea alla discussione per l'approvazione alla Camera dei Deputati della proposta di legge per le PMI che prevede l'esclusione delle grandi aziende committenti del settore moda da possibili responsabilità organizzative e di omesso controllo in caso di lavoro e sfruttamento lungo la filiera.

Il convegno sarà l'occasione per ribadire, come fatto nelle diverse sedi parlamentari e nei confronti del Governo, la richiesta di ritiro delle norme proposte, in particolare dello scudo per i committenti di cui all'articolo 30 della proposta di legge per le PMI, e l'apertura di un tavolo di confronto tra tutte le parti sociali per definire specifici interventi, anche di carattere preventivo, per contrastare le varie forme di sfruttamento in appalti e forniture del sistema moda, che anche recentemente sono emerse da alcune inchieste della magistratura lungo le filiere produttive.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze