Nuoto, Lisa Angiolini trionfa a Riccione: tre ori e un record nazionale per l’atleta poggibonsese

"Altre conquiste, altri traguardi e altri altri motivi di soddisfazione e di orgoglio condiviso da tutta la nostra città" Così la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni si congratula con Lisa Angiolini, atleta poggibonsese, per i risultati conquistati ai campionati nazionali di Riccione. Lisa Angiolini, tesserata dell’Arma dei Carabinieri per la Virtus Buonconvento, si è imposta nei 200, nei 100 e nei 50 metri rana conquistando un primato importante. Nei 200 ha infatti ottenuto, con il tempo di 2’18’’92, il nuovo record nazionale della specialità.

"Brava Lisa. Tre medaglie d’oro e un primato nazionale per questa grande atleta capace di un impegno e di una tenacia incredibili – dice la sindaca - A lei, al suo allenatore Gianluca Valeri e a tutto il suo staff, le nostre congratulazioni e i nostri complimenti. Un motivo d’orgoglio per tutti noi e per tutta la nostra città".

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

Notizie correlate