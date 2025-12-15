Nuoto, Lisa Angiolini trionfa a Riccione: tre ori e un record nazionale per l’atleta poggibonsese

Attualità Poggibonsi
La campionessa della Virtus Buonconvento stabilisce il nuovo record italiano nei 200 metri rana e conquista anche i 100 e 50 metri

"Altre conquiste, altri traguardi e altri altri motivi di soddisfazione e di orgoglio condiviso da tutta la nostra città" Così la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni si congratula con Lisa Angiolini, atleta poggibonsese, per i risultati conquistati ai campionati nazionali di Riccione. Lisa Angiolini, tesserata dell’Arma dei Carabinieri per la Virtus Buonconvento, si è imposta nei 200, nei 100 e nei 50 metri rana conquistando un primato importante. Nei 200 ha infatti ottenuto, con il tempo di 2’18’’92, il nuovo record nazionale della specialità.

"Brava Lisa. Tre medaglie d’oro e un primato nazionale per questa grande atleta capace di un impegno e di una tenacia incredibili – dice la sindaca - A lei, al suo allenatore Gianluca Valeri e a tutto il suo staff, le nostre congratulazioni e i nostri complimenti. Un motivo d’orgoglio per tutti noi e per tutta la nostra città".

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

Poggibonsi
Attualità
12 Dicembre 2025

Un weekend dedicato al Natale a Poggbonsi: il programma

Sarà il doppio appuntamento coristico uno degli elementi caratterizzanti del prossimo fine settimana di eventi natalizi in centro a Poggibonsi. Sabato 13 dicembre alle 18 torna infatti un appuntamento della tradizione [...]

Poggibonsi
Attualità
3 Dicembre 2025

Poggibonsi, la rinascita dopo il tumore: eccellenza della sanità toscana tra Campostaggia e Grosseto

"Cinque anni di vita, una storia di rinascita che testimonia la competenza e l’umanità della sanità pubblica toscana". Queste le parole di una cittadina di Poggibonsi che racconta il lungo [...]

Poggibonsi
Attualità
29 Novembre 2025

Il Comune continua a investire sulla manutenzione stradale: stanziati 700.000 euro

Il Comune continua ad investire sulla manutenzione dei piani viabili. Con le variazioni di Bilancio presentate e approvate nel Consiglio Comunale del 27 novembre sono state stanziate ulteriori 700.000 euro per [...]



Tutte le notizie di Poggibonsi

