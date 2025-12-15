Nuova pista aeroporto Firenze, i Comuni della Piana ricorrono al Tar

I Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano e Sesto Fiorentino si preparano a impugnare al Tar il decreto di Via relativo al potenziamento dell’aeroporto di Firenze con la nuova pista. I sindaci hanno presentato oggi le ragioni del ricorso, che sarà depositato nelle prossime settimane, insieme a quello della Provincia di Prato e ad altri eventuali presentati da comitati cittadini.

Secondo i primi cittadini della Piana, "non è accettabile che tutto il dibattito sul futuro del territorio continui ad essere ostaggio di questa unica opera". Claudia Pecchioli, vicesindaca facente funzioni di Sesto Fiorentino, ha aggiunto: "Si tratta di un’opera profondamente sbagliata che da 15 anni impedisce di aprire qualsiasi discussione sul futuro e sull’idea di sviluppo che vogliamo per il nostro territorio". Pecchioli ha poi sottolineato che "resta centrale la tutela della previsione del Parco della Piana, elemento ordinatore per tutta l’area e incompatibile con la nuova pista", e che i costi della pista, "centinaia di milioni di euro pubblici", potrebbero essere invece destinati alla sicurezza di un territorio fragile come quello colpito dalle alluvioni degli ultimi due anni.

Dalla parte opposta, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha commentato il ricorso annunciato, dichiarando: "Penso che sia necessario lo sviluppo della pista dell’aeroporto e non riesco a capire il ricorso che vogliono presentare su che cosa si basa". Funaro ha evidenziato che molte delle aree coinvolte nel ricorso, come Calenzano e Carmignano, non sono direttamente sorvolate dagli aerei e che gli aerei passano a quote elevate: "Qui non mi sembra che ci siano motivi concreti".

La sindaca ha inoltre ribadito il suo sostegno a Toscana Aeroporti, definendo lo scalo "un’infrastruttura necessaria" e ricordando come il tema dello sviluppo aeroportuale sia presente da decenni, citando persino volantini elettorali degli anni ’60 del nonno Piero Bargellini. Infine Funaro ha ricordato che il masterplan approvato ha tenuto conto di "una serie di considerazioni e di attenzioni da un punto di vista di impatto ambientale".

