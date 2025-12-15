Natale ‘tra le stelle’ a Palazzo Leggenda: letture, musica, animazione digitale e pacchi regalo

Che cosa vi aspetta nella biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di Empoli? Tanti appuntamenti per vivere al meglio il periodo natalizio che è entrato ormai nel vivo. A Palazzo Leggenda si comincia con Una torre di storie… quando diventano magia, mercoledì 17 dicembre 2025, alle 17, quando l’aria profuma di zenzero e cannella. Un pomeriggio per un Natale di racconti e stupore. (attività da 3 a 7 anni).

Giovedì 18 dicembre, alle 17, invece per il ciclo “Civico 0”, tutto pronto per un ‘Arcobaleno di talenti’: accendiamo la magia e la luce del Natale! Letture, laboratori e attività che illumineranno la creatività di grandi e piccini. (Da 6 a 12 anni). L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Cora Impresa Sociale.

Venerdì 19 dicembre, alle 15.30, appuntamento con il ‘Gruppo di lettura a Palazzo!’. Si tratta di un momento di condivisione e confronto per scoprire nuovi libri, dire la tua e prendere spunto dalle parole e dalle proposte degli altri. (attività da 11 a 14 anni.

E sempre venerdì ma nel pomeriggio, alle 17, ecco ‘Giocare con l’arte’: Brilla Rudolph! Chi è quella renna con il naso rosso che brilla nella notte? È Rudolph! In biblioteca potrete finalmente costruirla anche voi, usando carta, colla e un pizzico di magia che non guasta. Da 4 a 9 anni. Prenotazione consigliata

Ma non finisce qui perché per un Natale davvero ‘tra le stelle’, venerdì 19 dicembre, alle 17, si terrà l’incontro ‘Comete tra mito e scienza’ a cura di Marco Iozzi, Gruppo Astrofili di Montelupo, per scoprire tutti i segreti di questo astro un po' misterioso. È uno dei simboli del Natale, ma cos'è davvero una cometa? A seguire laboratorio creativo a cura della biblioteca. Da 9 a 14 anni. Prenotazione consigliata. Ingresso gratuito.

Ed eccoci al tanto atteso ‘Natale a Palazzo Leggenda’, sabato 20 dicembre: una giornata tra letture, musica, animazione digitale e pacchetti regalo... per vivere insieme l'atmosfera delle feste. Si parte ‘carichi’ la mattina alle 10.30, con Baby M-Assaggi Nati per Leggere a Palazzo Leggenda, un momento di coccole e racconti. Da 18 a 36 mesi. Prenotazione consigliata

Alle 16.30 appuntamento con il Kamishibai di Natale! Una speciale lettura animata con il kamishibai accompagnata dalla musica, da 3 a 10 anni; sempre alla stessa ora 16.30 Creatività Digitale… Happy Gifmas! Per fare i migliori auguri di Natale, si potrà realizzare una mini animazione a un disegno! Da 8 a 14 anni. Prenotazione consigliata

E per tutto il giorno dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19: Pacchetti a sorpresa! Sotto il grande albero di Palazzo Leggenda ti aspettano tanti pacchetti misteriosi… Ognuno potrà scegliere il proprio e scoprire una storia perfetta da leggere durante le feste. L’ingresso è gratuito.

Save the date: sabato 20 dicembre, alle 10, alla biblioteca comunale di Empoli per ‘Civico 0’ si parlerà del libro Canto della pianura di Kent Haruf, a cura dell’associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini” di Empoli. Per informazioni: amicibibliofucini@gmail.com. Sempre in biblioteca, nella cesta dei ‘libri al buio’ si possono trovare pacchetti di Natale. Una selezione di letture a sorpresa pronte per voi con una minima offerta, da regalare e regalarsi. Il ricavato verrà utilizzato per le attività dell’Associazione)

Tutto il programma: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-di-dicembre-e-fino-al-3-gennaio-a-palazzo-leggenda-%e2%98%83%ef%b8%8f/

Informazioni e prenotazioni - Palazzo Leggenda, via Luigi Paladini snc - 50053 Empoli (FI), 0571 757873

sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

