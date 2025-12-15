Piano Operativo Comunale: incontro pubblico alla Stazione Leopolda sul Rapporto Ambientale e sul processo di VAS

L’Amministrazione comunale di Pisa informa la cittadinanza che mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 15.00, alla Stazione Leopolda in via Francesco da Buti n. 1, si terrà un incontro pubblico dedicato al Piano Operativo Comunale e al processo di Valutazione Ambientale Strategica. L’iniziativa, promossa dal Comune di Pisa, ha l’obiettivo di illustrare il Rapporto Ambientale relativo alla procedura di VAS afferente il Piano Operativo Comunale, favorendo la conoscenza e la partecipazione informata dei cittadini.

Nel corso dell’incontro interverranno l'assessore all'urbanistica del Comune di Pisa Massimo Dringoli, l’ingegner Simone Pagni, professionista incaricato della VAS, la dottoressa Roberta Giorgi, professionista incaricata delle indagini geologiche e sismiche, insieme ai tecnici della Direzione Urbanistica del Comune di Pisa, che approfondiranno i contenuti specifici e risponderanno alle osservazioni del pubblico. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza interessata.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa