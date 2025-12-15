Pisa University Press a Milano con 'L’Europa che non c’è' di Massimo Riva

Dopo la presentazione a Roma alla fiera “Più libri più liberi”, martedì 16 dicembre il volume di Massimo Riva “L’Europa che non c’è” edito da Pisa University Press approda alla Fondazione Corriere della Sera a Milano. Alle 18, nella Sala Balzan 3, oltre all’autore interverranno il Presidente Paolo Gentiloni e il giornalista Ferruccio De Bortoli.

In diretta streaming su www.corriere.it e su www.youtube.com/@fondazionecorrieredellasera

Il libro

Le guerre in Ucraina e Palestina, come anche quella commerciale di Trump, hanno messo in luce l’allarmante irrilevanza dell’Unione Europea sulla scena mondiale. Una debolezza minacciosa per l’indubbia potenza economica ancora nelle mani dei popoli europei.

Il bastione della moneta unica, chiave di salvezza nelle fasi più critiche degli ultimi anni, non può più reggere da solo le pressioni esterne contro quello Stato di diritto che segna il primato civile dell’Europa. È vitale che l’euro sia presto affiancato da una guida politica e di difesa militare che consenta all’Unione di sfuggire alla morsa distruttiva dei nemici che oggi l’attaccano dall’Est come dall’Ovest.

Info: www.pisauniversitypress.it

Fonte: Università di Pisa