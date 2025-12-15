Provincia Novecento: visite guidate a cura degli studenti del liceo 'Virgilio' e un voucher per regalare la mostra

La mostra Provincia Novecento, in corso a Empoli nei locali dell'Antico Ospedale di via Paladini, si arricchisce di due nuove iniziative pensate per ampliare l’esperienza di visita e coinvolgere attivamente il pubblico: un calendario di visite guidate tematiche condotte dagli studenti del Liceo Classico Virgilio di Empoli e la possibilità di regalare la mostra attraverso un voucher regalo.

Il nuovo ciclo di visite guidate, ideato e realizzato dalle classi 4A e 4B del Liceo Classico Virgilio, propone circa nove appuntamenti di approfondimento che esplorano i diversi nuclei tematici dell’esposizione e le figure degli artisti protagonisti. Un progetto che unisce formazione, ricerca e divulgazione, offrendo al pubblico uno sguardo fresco e consapevole sul Novecento italiano raccontato fuori dai grandi centri, attraverso la lente della “provincia” come spazio di sperimentazione culturale e artistica. Per info e prenotazioni chiamare lo 0571/757522 o scrivere all'indirizzo mail provincianovecento@comune.empoli.fi.it.

Accanto alle visite guidate, Provincia Novecento introduce anche una formula pensata per le festività: la possibilità di regalare la mostra. Acquistando uno o più biglietti – direttamente in sede o tramite PagoPA – sarà rilasciato un voucher regalo accompagnato da un cartoncino personalizzabile con messaggio di auguri, utilizzabile per l’ingresso alla mostra fino al 15 febbraio 2026. Un’idea semplice e concreta per trasformare una visita in un regalo culturale.

Le nuove iniziative si inseriscono nel percorso di Provincia Novecento, una mostra che ripercorre vicende, artisti e linguaggi del XX secolo mettendo al centro territori, esperienze e narrazioni spesso marginali rispetto ai grandi racconti ufficiali, restituendo complessità e profondità alla storia dell’arte del Novecento italiano.

In occasione delle feste natalizie, Provincia Novecento sarà aperta anche in occasione della vigilia di Natale e per Santo Stefano. Al sito di Empoli Mu6ei (https://www.empolimusei.it/provincia-novecento-arte-a-empoli-1925-1960/) tutte le info e gli eventi correlati.

IL CALENDARIO DELLE VISITE GUIDATE

Visita guidata alla mostra

La visita ci conduce alla scoperta della straordinaria stagione artistica che tra 1925 e 1960 fiorì a Empoli, cittadina operaia e borghese della provincia fiorentina.

A cura di: Anna Belli, Aurora Soldi

Date: 20 dicembre, ore 18.00 | 24 gennaio, ore 18.00 | 7 febbraio, ore 18.00

A cura di: Margherita Betti, Mariasole Gori, Ambra Profeti, Lavinia Zoppi

Date: 15 gennaio, ore 16.30 | 29 gennaio, ore 16.30 | 5 febbraio, ore 16.30

VISITE TEMATICHE

La verità del nulla

Avete mai pensato a quale potesse essere la realtà di una banale e piccola provincia? La risposta la daranno Maestrelli e Carmignani, uomini che hanno dedicato la propria vita, le proprie pennellate a descrivere una verità semplice, nulla: il loro nulla.

A cura di: Gioele Bianchi, Emma Cassi, Pamela Marku, Nadia Torraj

Date: 8 gennaio, ore 11.00 | 23 gennaio, ore 16.30 | 6 febbraio, ore 16.30

Le voci di Maestrelli e Carmignani nel novecento toscano

Tra le case degli empolesi, affiorano piccoli e grandi quadri: a primo impatto sembrano non dire nulla, ma aprono un mondo immenso ricco di storia. Queste sono le voci di Mario Maestrelli, Virgilio Carmignani e altri artisti toscani nella provincia del novecento.

A cura di: Anna Benci, Cecilia Martini, Martina Scardigli

Date: 23 dicembre, ore 16.30 | 17 gennaio, ore 18.00 | 27 gennaio, ore 16.30

L’influenza del fascismo sugli artisti della stanzina

Nel nostro percorso ci occuperemo dell'influenza del fascismo sull'arte dei maestri della stanzina. Vi racconteremo i cambiamenti artistici che le opere di questi hanno subito sia durante che dopo la fine della dittatura, raccontandovi le loro storie.

A cura di: Benedetta Barzanti, Fiamma Manetti

Date: 6 gennaio, ore 10.30 | 20 gennaio, ore 16.30 | 3 febbraio, ore 16.30

L'arte attraverso l'evoluzione delle emozioni: il '900 empolese

Un percorso narrativo che racconta passioni, lotte e rinascite in una provincia che ha dialogato con la modernità.

A cura di: Emi Andreini, Giulia Farruku, Flavio Gazzarri, Agata Pellegrini

Date: 19 dicembre, ore 16.30 | 9 gennaio, ore 16.30 | 30 gennaio, ore 16.30

La stanzina prima e dopo il fascismo

Il percorso sarà incentrato su come il fascismo ha cambiato gli artisti della stanzina, stravolgendo non soltanto le loro vite, ma anche il loro stile e il loro modo di approcciarsi a una realtà, quella del 1945, ormai tutta da ricostruire.

A cura di: Adele Bianconi, Caterina Barontini, Valeria Diaconu,

Date: 28 dicembre, ore 11.30 | 4 gennaio, ore 10.30

21 gennaio, ore 16.30

Giovani aspirazioni

La visita mette a confronto gli anni della formazione di Mario Mastrelli e Virgilio Carmignani con le svolte decisive della loro carriera dopo il fascismo e la guerra. Tra gli entusiasmi giovanili, l’intimità della “stanzina” e le fratture storiche, il percorso rivela come i due artisti si sono trasformati nella vita adulta e nella carriera.

A cura di: Caterina Innocenti, Eleonora Periti, Alina Raucci, Gemma Zampini

Date: 4 gennaio, ore 11.00 | 18 gennaio, ore 17.30 | 8 febbraio, ore 17.30

Artisti come vicini di casa, dagli anni '20 ai '60

Faremo un percorso tradizionale che toccherà i temi più rilevanti della mostra, soffermandoci sulle opere fondamentali che raccontano la storia e riflettono l’identità della provincia, evidenziandone valori, tradizioni e trasformazioni culturali nel tempo.

A cura di: Giulio Antela Gonzales, Tessa Picerni, Francesca Spagli

Date: 26 dicembre, ore 11.00 | 7 gennaio, ore 16.30 | 14 gennaio, ore 16.30

Sulle orme di Mario e Virgilio

La visita si concentra sul percorso artistico e biografico di due delle più importanti figure artistiche della Empoli novecentesca, Virgilio Carmignani e Mario Maestrelli, partendo dalla Stanzina, arrivando alla stagione dei grandi successi, passando per gli anni della guerra, fino a prendere due strade diverse.

A cura di: Ilaria Angiò, Giorgia Giunti

Date: 3 gennaio, ore 17.30 | 6 gennaio, ore 17.30 | 25 gennaio, ore 17.30

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

