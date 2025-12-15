Rapporto Caritas 2025, oltre il 40% dei cittadini di Pistoia e Pescia in difficoltà

Il Rapporto 2025 della Caritas di Pistoia e Pescia mostra un quadro della nostra realtà provinciale fatto di molte ombre, che in parte rispecchiano le realtà che ciascuno di noi vive, quotidianamente. Molte sono le storie che ho ascoltato nelle passate settimane, che a differenza dei freddi numeri statistici sono dei veri pugni allo stomaco.

Il benessere delle persone anziane, di fronte all’inverno demografico della nostra società, è un tema sempre più rilevante: solitudine, inadeguatezza delle pensioni o degli assegni di accompagnamento, difficoltà di accesso alle strutture RSA sono le criticità più evidenti.

La povertà abitativa si intreccia sempre più con quella sanitaria, che colpisce oltre il 40% di coloro che sono stati intervistati da una delle ricerche svolte da Caritas Pistoia.

Ma il dato che emerge, forse in maniera più netta, è la necessità non più rimandabile di un “accompagnamento relazionale” dei più fragili, da parte di una comunità competente, che sappia farsi carico dei più deboli in stretto raccordo con le istituzioni locali e gli operatori del Terzo Settore.

Dice bene il prof. Becchetti su Avvenire quando afferma che “la relazione, in questo senso, non è solo lo strumento: è essa stessa parte della cura”.

Molti degli strumenti messi in campo oggi dalle istituzioni hanno portato, in parte inevitabilmente, ad una burocratizzazione e proceduralizzazione delle fragilità. Occorre fare un salto di qualità ulteriore, valorizzando il Terzo Settore, che è la nostra spina dorsale, in uno stretto raccordo con tutte quelle forze volontarie, presenti nella nostra società.

Occorre che il Terzo Settore, sempre di più, cammini al fianco delle Istituzioni: non può solo tamponare le emergenze ed essere coinvolto in modo episodico. Si deve avere il coraggio di usare, in modo sostanziale e non formale, gli strumenti di cui già oggi dispone la pubblica amministrazione: co-programmazione e co-progettazione. Tali strumenti devono essere veri luoghi di co-decisione e non di “comunicazione” di progettualità già decise e definite in altre sedi.