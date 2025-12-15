Rischio idrogeologico, mareggiate e vento: codice giallo per maltempo in Toscana

In arrivo una perturbazione atlantica che interesserà, martedì 16 dicembre, anche la Toscana. Dal pomeriggio sera di oggi piogge deboli interesseranno Arcipelago e costa. Domani estensione graduale a tutta la regione con possibilità di temporali in particolare su isole, costa meridionale e zone limitrofe.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore per isole e costa meridionale valido per tutta la giornata del 16 dicembre. Per le stesse zone emessi anche un codice giallo per mareggiate (valido dalle 8 alla mezzanotte sempre di domani) e per vento (dalle 6 alla mezzanotte).

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo