Rissa in Garfagnana, tre arresti e due feriti

Tre cittadini nordafricani, due marocchini e un egiziano, sono stati arrestati dai Carabinieri per rissa aggravata al termine di un intervento avvenuto a Fornaci di Barga. L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione locale con il supporto dei colleghi di Camporgiano e della Sezione Radiomobile di Castelnuovo di Garfagnana.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana. All’arrivo delle pattuglie, i militari hanno trovato otto persone divise in due gruppi che si fronteggiavano. Alla vista delle forze dell’ordine, i partecipanti hanno tentato di fuggire: due sono stati fermati sul posto, mentre un terzo è stato rintracciato poco dopo. Gli altri cinque, riusciti inizialmente a dileguarsi, saranno denunciati alla Procura della Repubblica una volta completata l’identificazione.

Secondo quanto ricostruito, durante lo scontro sarebbero state utilizzate armi improprie, tra cui bottiglie rotte, spranghe di ferro e un’ascia. Due le persone rimaste ferite, con prognosi rispettivamente di 5 e 15 giorni.

L’intervento rientra nei servizi di controllo del territorio rafforzati in Garfagnana e Mediavalle nel fine settimana. Gli arrestati saranno giudicati dal tribunale di Lucca con rito direttissimo.