Rotary Santa Croce, Fausto Bianchi presidente

Giovedi 4 dicembre nei locali del Ristorante "Gemignani” si è tenuta l’assemblea annuale del Rotary Club Santa Croce sull'Arno per la nomina del Presidente per l'a. r. 2027/28 e del Consiglio Direttivo che affiancherà il Presidente Eletto Fausto Bianchi nell’a.r. 2026-2027.

Dopo il cerimoniale di rito e l’introduzione ai lavori assembleari da parte del Presidente in carica Antonio Martini si è proceduto alle votazioni a scrutinio segreto da cui sono risultati eletti: Presidente per l'annata Rotariana 2027/28 il Prof. Augusto Pietro Casani; a comporre il Consiglio Direttivo per l’annata rotariana 2026/2027, oltre al Presidente eletto Fausto Bianchi, al Past President Antonio Martini e al presidente nominato Augusto Pietro Casani, risultano nominati: a vice presidente Massimo Ciarini, a segretario Claudio Bartali, a tesoriere Guido Carugi, a prefetti Piero Pinori, Dario Lanzoni e Roberto Cambi, a consiglieri Corso Biagioni, Carlo Campinoti, Samanta Caponi e Sandra Pandolfi.

I numerosi soci e socie presenti hanno accolto con un caloroso applauso i nuovi eletti, in un clima partecipato di convivialità e amicizia.

Fonte: Ufficio stampa