Sconti speciali per gli universitari al Politeama

Università di Siena e Fondazione Elsa siglano un accordo per favorire la presenza di studentesse e studenti agli eventi del Teatro Politeama di Poggibonsi.

Gli universitari potranno approfittare di sconti espressamente dedicati su tutti i biglietti per le manifestazioni inserite nel cartellone trasversale Discipline(s), finanziato con i fondi dello Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, dal teatro contemporaneo, alla musica, sia classica che moderna, alla danza. L’accordo vale anche per gli spettacoli cinematografici, sempre aggiornati sulle ultime uscite.

Per usufruire dell’agevolazione basterà esibire la Carta dello Studente alla cassa del teatro.

Questa operazione rientra nel potenziamento delle opportunità per gli studenti e le studentesse, promossa nell’ambito della Delega rettorale ai Servizi agli Studenti dalla professoressa Stefania Lamponi, che sottolinea come: "ampliare i servizi e facilitare l'accesso a nuove opportunità rappresenti un passo concreto per sostenere il percorso universitario e la qualità della vita degli studenti e delle studentesse e pertanto ringraziamo la Fondazione Elsa per l’opportunità che offre alla nostra comunità studentesca, garantendo l’accesso a eventi di alto contenuto culturale e favorendo così la crescita personale, formativa e sociale delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi”.

Il programma del teatro poggibonsese offre una media di dieci o più spettacoli al mese, a partire dalla stagione autunnale, fino alla primavera-estate.

Prima di tutto il teatro contemporaneo, vera punta di diamante del cartellone “Discipline(s)”, con spettacoli di grande impatto sociale e di attualità, che utilizzano un linguaggio, spesso multimediale, molto apprezzato dalle nuove generazioni.

L’offerta comprende anche la stagione teatrale, iniziata con l’appuntamento del 5 novembre, che da gennaio a marzo 2026 propone altri sei spettacoli di grande livello e con interpreti di eccezione. Il 16 gennaio ci sarà Andrea Pennacchi con “Alieni in laguna”, seguito il 27 gennaio da “La vittoria è la balia dei vinti” con Cristiana Capotondi. Il 4 febbraio è la volta del Mein Kampf di Stefano Massini, per proseguire il 17 dello stesso mese con Michele Riondino, regista e interprete di Art, dal testo della scrittrice Yasmina Reza.

Il 5 marzo Giorgio Pasotti affronterà il delicato tema della violenza di genere con l’Otello di Shakespeare, in cui reciterà anche Giacomo Giorgio (“Mare fuori”) mentre il 31 marzo Natalino Balasso si cimenterà con Michele Di Mauro in un classico meno conosciuto di Eduardo De Filippo, “La grande magia”.

Dal 17 dicembre, con il Concerto di Natale, prende il via anche la stagione concertistica del Politeama, che prevede quattro appuntamenti con l’Orchestra Regionale della Toscana (il 16 febbraio 2026 il Concerto di Carnevale, oltre a due eventi il 9 marzo e il 13 aprile) e uno con il Quintetto di Ottoni dell'Orchestra della Svizzera Romanda (12 maggio 2026).

Per usufruire dei biglietti riservati agli studenti è sufficiente recarsi alla biglietteria del teatro con la propria tessera universitaria.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21, salvo diverse indicazioni.

Per consultare il programma completo: www.politeama.eu

