Vince e convince la Cerretese: tre punti pesanti contro Cus Siena

La serata inizia con la bella emozione iniziale dell’ingresso in campo della squadra di casa mano nella mano con una rappresentanza delle bimbe del minivolley, un momento indimenticabile sia per le “grandi” che per le “piccole”.

Inizio di gara abbastanza nervoso da entrambe le parti con molti errori e pochi punti vincenti fino al 5-5. È Siena a provare il primo allungo sul 13-8 sfruttando un momento di poca lucidità delle biancoverdi con Coach Angiolini che chiama il primo time-out. Bartali prova a suonare la carica prima con un attacco vincente poi con una buona battuta che causa una ricezione slash punita da Lupi: è un buon momento per la Cerretese con Lupi che ancora converte una palla vagante costringendo Siena al primo time-out sul 13-12 in proprio favore. Ancora una bella battuta di Bartali impatta sul 13-13 e Lupi certifica prima il sorpasso e poi l’allungo. Altri due servizi incisivi di Bartali mandano in crisi la ricezione avversaria ed un super muro di Romanelli porta a dieci i punti consecutivi per la Cerretese. Un’invasione del muro biancoverde spezza la striscia vincente ma Lupi ottiene subito il cambiopalla e Iacopini allunga ancora con un ace per il 22-14. Anche Raho e Bicci iniziano a macinare punti ed in un baleno il primo set è per le padrone di casa con un 25-15 piuttosto insperato a metà set.

Inizio equilibrato anche nel secondo set con Siena che mette la testa avanti 5-3 ma viene subito raggiunta e sorpassata sull’8-6 dopo un pallonetto millimetrico di Bicci. Un attacco di Bartali ed un’invasione avversaria fanno volare la Cerretese sull’11-7 quando arriva il primo time-out di Coach Arrigucci. Siena prova ad accorciare ma un primo tempo di Iacopini la rimanda a -3, così come due punti dopo un bell’attacco da seconda linea di Bicci. Siena non ci sta, si avvicina sul 12-14 ma un mani out di Lupi riporta la Cerretese a +3 che diventa +5 dopo un pallonetto di Raho e un errore in attacco avversario. Time-out Siena dal quale le biancoverdi escono con un errore al servizio, un attacco di Raho le riporta a +5 ed un errore per parte al servizio porta il match sul 19-14. Altri tre punti biancoverdi con un errore in attacco avversario, l’ennesimo pallonetto di Raho ed un ace di Lupi e si va sul 23-15. Anche il secondo set è di marca Cerretese per 25-17 con un bel primo tempo di Iacopini.

Terzo set in cui le padrone di casa provano a sfruttare l’inerzia volando subito sul 6-2 e poi sull’8-5 con un altro pallonetto di Raho. Primo cambio del match con Bandecchi che entra in battuta su Romanelli ma due invasioni consecutive del muro di casa portano Siena di nuovo in partita. Una parallela di Lupi da posto due riporta le biancoverdi a +2. Cerretese sul 10-8 con un bel diagonale di Bicci ma Siena non ci sta ed impatta sul 10-10. Un errore senese al servizio porta di nuovo avanti capitan Bicci e compagne e viene chiuso il cambio al palleggio col rientro di Romanelli. La squadra di casa prova di nuovo ad allungare ma Siena rintuzza sempre e si riporta in parità con un ace. Iacopini sigla il 14-13 e poi si va 15-14 con un fallo di seconda linea senese che porta all’ennesima protesta della formazione ospite ed all’inevitabile cartellino giallo. Siena però è pienamente nel set e mette per la prima volta la testa avanti sul 16-15. Arriva subito la reazione delle biancoverdi che salgono sul 19-17 dopo una bella parallela di Bicci da posto 2 che poi replica anche in fast ed un monster block a uno di Bartali lancia la Cerretese sul 21-18. Siena si gioca il time-out ma al rientro Raho piazza due ace che avvicinano la gara al traguardo. Le ospiti annullano i primi due match point e Coach Angiolini ferma tutto sul 24-20. Ancora fatica a chiudere e Angiolini si gioca la carta Fiaschi su Bartali sul punteggio di 24-22. Come nel secondo set è ancora un attacco dal centro di Iacopini a chiudere i giochi.

Prestazione solida e convincente per le padrone di casa, a parte qualche lieve sofferenza ad inizio e fine gara, ed altri tre punti in classifica che scavano un solco tra le prime 6 e le restanti squadre lasciando la neopromossa Cerretese al momento ben oltre l’obiettivo stagionale di una salvezza “tranquilla”.

Prossimo impegno sabato sul campo di Oasi Viareggio.

Cerretese: Bandecchi, Bartali, Berlincioni (L), Bicci (K), Fiaschi, Iacopini, Innocenti, Lupi, Menichetti, Panelli, Raho, Romanelli (L), Romanelli, Tagliavia. Coach Angiolini, Lensi e Gribaldo.

Fonte: Polisportiva Dilettantistica Cerretese Pallavolo

Notizie correlate