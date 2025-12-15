Signorini riconfermato presidente Socota Taxi 4242

Milko Signorini è stato riconfermato presidente per il prossimo triennio della Socota Taxi 4242, la cooperativa di tassisti più grande della Toscana. Insieme a Signorini, presidente uscente, con delega al marketing, i soci della cooperativa hanno eletto i membri del Cda: Paolo Tozzetti, vicepresidente con deleghe a officina, laboratorio, analisi dati centrale e mobilità; Niccolò Oliva (formazione, comunicazione e digital marketing); Simone Andrei, che si occuperà di centrale radio, app taxi e disciplina e Gabriele Tutino, con delega a steward ed eventi.

"Ringrazio i colleghi soci per aver voluto rinnovare la fiducia in chi ha guidato la cooperativa negli ultimi tre anni - commenta il presidente Signorini -. Dopo tre anni di grandi risultati e progetti andati in porto, il cda si rafforza con membri di esperienza e nuove leve per il futuro di Socota. Nel corso del triennio che si è appena concluso, abbiamo completato importanti interventi strutturali e investimenti strategici volti a migliorare l'efficienza patrimoniale e operativa della cooperativa, abbiamo dato impulso alla modernizzazione e digitalizzazione di Socota, abbiamo realizzato diversi interventi per ottimizzare l'organizzazione dei servizi e gestire la mobilità: uno su tutti, l'accordo con Toscana Aeroporti per la creazione di un posteggio interno a pochi passi dall'area Arrivi".

Il Cda Socota ha nuovi obiettivi e progetti per rafforzare la cooperativa taxi più grande della Toscana: "Vogliamo consolidare la posizione di leadership di Socota a Firenze e nei Comuni limitrofi - spiega Signorini - rafforzando il marchio. In quest'ottica, lavoreremo al potenziamento di App Taxi e della centrale operativa, allo sviluppo di accordi strategici con grandi utenti e istituzioni. Ci poniamo l'obiettivo di rafforzare l'ecosistema digitale 4242, attraverso l'ingresso in canali emergenti. Vogliamo puntare anche sulla formazione continua per dipendenti e soci, e creare un ufficio stampa strutturato dedicato a comunicazione istituzionale e relazioni con i media".

