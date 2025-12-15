Sorpreso mentre cede un involucro, arrestato per spaccio in piazza Santo Spirito

Notata la cessione di un involucro di plastica in cambio di denaro, alla vista dei carabinieri l'acquirente lo avrebbe fatto cadere a terra mentre il presunto spacciatore avrebbe tentato di disfarsi di altri due pezzi di sostanza stupefacente, successivamente recuperati all'interno di un'aiuola. È successo nella serata di venerdì 12 dicembre a Firenze, durante controlli antidroga in piazza Santo Spirito da parte dei carabinieri che hanno arrestato un uomo, trovato a seguito di perquisizione con altri 55 grammi di hashish e e 365 euro in contanti, il tutto sottoposto a sequestro. L'acquirente è stato identificato e segnalato.

L'arrestato, per l'ipotesi del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella mattina di sabato 13. L'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.