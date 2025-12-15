Successo per la cena di Forza Italia Empolese-Valdelsa: aperta la campagna di tesseramento

Giovedì 11 dicembre si sono riuniti simpatizzanti e dirigenti di partito di Forza Italia dell’empolese Valdelsa per portare avanti il tesseramento di Forza Italia in vista del congresso regionale e per annunciare la costituzione e l’apertura del primo comitato "Cittadini per il Si" al referendum della Giustizia.

L’iniziativa, promossa da Nicola Nascosti e Samuele Castellaneta, è stata accolta subito con grande partecipazione e ha coinvolto i dirigenti azzurri e i consiglieri comunali e della città Matropolitana di Fucecchio, di Empoli, di Signa e di Certaldo.

Il comitato punterà a offrire alla cittadinanza un confronto preciso e puntuale su questo importante tema in vista del referendum che si terrà tra Marzo e Aprile prossimo con esperti e professionisti sensibilizzando i cittadini a conoscere le ragioni per cui il partito Forza Italia punterà convintamente a confermare il referendum.

