Tre auto in fiamme nella notte a Sesto Fiorentino

In fiamme tre auto che si trovavano parcheggiate sulla pubblica via a Sesto Fiorentino. È successo questa notte quando sul posto, intorno alle 4.20 in viale Ariosto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze Ovest. La squadra, con il supposto di un'autobotte, ha provveduto a spegnere l'incendio delle macchine per il quale sono in corso accertamenti. Sul posto anche le forze dell'ordine.
