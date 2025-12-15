Tre auto in fiamme nella notte a Sesto Fiorentino

Cronaca Sesto Fiorentino
Erano parcheggiate lungo viale Ariosto, dove sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell'ordine

In fiamme tre auto che si trovavano parcheggiate sulla pubblica via a Sesto Fiorentino. È successo questa notte quando sul posto, intorno alle 4.20 in viale Ariosto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze Ovest. La squadra, con il supposto di un'autobotte, ha provveduto a spegnere l'incendio delle macchine per il quale sono in corso accertamenti. Sul posto anche le forze dell'ordine.

