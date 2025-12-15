All’Università di Firenze due studenti rifugiati per il progetto UNICORE: frequenteranno corsi di laurea magistrale in lingua inglese

La rettrice Alessandra Petrucci e la delegata all’Inclusione e diversità Maria Paola Monaco hanno ricevuto stamani una dei due studenti selezionati nell’ambito del progetto UNICORE – University Corridors for Refugees, iniziativa promossa dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), che offre a studenti rifugiati la possibilità di proseguire il percorso accademico in Italia, iscrivendosi a un corso di laurea magistrale in lingua inglese.

I due giovani, una studentessa ruandese e uno studente etiope – selezionati in base al merito e alla motivazione –, riceveranno una borsa di studio dall’Ateneo fiorentino e beneficeranno dei principali servizi di accoglienza offerti da Unifi, per frequentare un corso di laurea magistrale in lingua inglese ad accesso libero negli anni accademici 2025/26 e 2026/27: rispettivamente Tropical and Subtropical Agriculture (Scuola di Agraria) e Software: Science and Technology (Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali).

"L’Ateneo aderisce con convinzione a UNICORE dal 2020 – afferma la rettrice Alessandra Petrucci –: in questo modo, non solo dà continuità al suo impegno per l'inclusione e le pari opportunità, ma garantisce l’esercizio di un diritto umano fondamentale, permettendo a questi studenti di realizzare il percorso formativo in una comunità accademica, che offre servizi strutturati e accessibili".

Giunto alla settima edizione, UNICORE ha visto quest’anno la partecipazione di 37 università italiane, che hanno messo a disposizione 67 borse di studio, destinate a studenti rifugiati dall'Etiopia, India, Kenya, Malawi, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

Il progetto si avvale della collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Caritas Italiana, Diaconia Valdese e Centro Astalli. A livello locale, Unifi è supportata dalla Diaconia Valdese-CSD e dal Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

