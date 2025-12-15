'L’uomo, la bestia e la virtù' di Pirandello in scena al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

(foto Mario Lensi)

Sul palco, Mercoledì 17 dicembre alle ore 21,00, Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese

Dopo “Indovina chi viene a cena” con Belvedere e Bocci e “Mein Kampf” con Stefano Massini, prosegue la stagione di prosa 2025/2026 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Mercoledì 17 dicembre alle ore 21,00, con la regia di Roberto Valerio, Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese, sono i protagonisti di un classico di Luigi Pirandello, “L’uomo, la bestia e la virtù”.

E’ forse il testo più anomalo di Pirandello: grottesco, onirico, folle. Una commedia stranamente divertente, piena di situazioni anche comiche, dove però l’apparente semplicità del classico triangolo amoroso (marito, moglie, amante) cela tematiche forti, ancora attuali.

In una scenografia onirica, i personaggi (da Pirandello introdotti con didascalie che li descrivono come degli animali), si muovono come sospesi in un tempo indefinito, sognanti come i Sei personaggi o come nel Non si sa come: perché in Pirandello il sogno spesso rivela più del reale o spesso la realtà coincide col sogno. E nulla più del racconto teatrale (mai reale, ma specchio del reale) sa svelare i torbidi desideri, le meschinità, la violenza e il lato oscuro dell’animo umano.

La stagione di prosa del Teatro del Popolo continuerà con il nuovo anno, Venerdì 16 gennaio alle ore 21,00, con “Ubi Major” con Leo Gassman e Sabrina Knaflitz.

Info spettacolo e vendita biglietti

Mercoledì 17 dicembre alle ore 21.00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino va in scena L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, con Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese, regia di Roberto Valerio.

PREZZI

Platea e palchi 6-11/ 1° e 2° ordine € 22,00/ridotto € 20,00

Rimanenti palchi del 1° e 2°ordine e 3°ordine di palchi € 20,00/ridotto € 18,00

Biglietto futuro under 35 € 8,00

Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino - Ufficio stampa

