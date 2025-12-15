Use Rosa, altra convocazione in azzurro per Sophia Lussignoli

Da Alessio Cioni ad Andrea Capobianco, dalla Scotti alla Nazionale green. Maglia diversa ma solito entusiasmo per Sophia Lussignoli che, nel momento migliore di questa prima fase di stagione, va a Roma per godersi un’altra convocazione in azzurro. Prima di parlarne c’è però da godersi la striscia di cinque vittorie consecutive della sua Use Rosa che pare ormai aver superato un avvio difficile.

“Con Viterbo sapevamo che sarebbe stata una partita difficile mentalmente – spiega – questo perché siamo in classifica più in alto di loro e quindi col pronostico dalla nostra parte. Loro sono una squadra che gioca con molta intensità in attacco e quindi l’abbiamo preparata con scrupolo ed attenzione al massimo. In campo s’è visto ed è arrivata questa bella vittoria. C’è stata una fase nella quale abbiamo dovuto prendere un po’ di misure alla loro zona, ma abbiamo sempre controllato arrivando ad una meritata vittoria”.

“A questo punto possiamo dire che i problemi che abbiamo avuto nella prima parte sono superati – prosegue – ci conosciamo meglio, abbiamo preso ritmo e viene tutto più facile. I risultati sono lì a dimostrarlo e siamo contente”. E a livello personale? “La squadra mi ha aiutato ad integrarmi in questo inizio e sono contenta. Ora ho questo impegno con la Nazionale, una cosa che mi fa naturalmente piacere. E’ una bellissima occasione che prendo come momento di crescita. Poi da mercoledì sarò di nuovo a Empoli con la testa alla partita di sabato prossimo a Salerno”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa