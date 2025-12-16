Il 183esimo Reggimento 'Nembo' porta il Natale ai reparti pediatrici di Pistoia e Prato

Un gesto di vicinanza e solidarietà per i reparti di pediatria dell’ospedale San Jacopo di Pistoia e dell’ospedale Santo Stefano di Prato, in occasione del periodo natalizio ormai alle porte. Nella giornata di lunedì 15 dicembre, i paracadutisti del 183° Reggimento “Nembo”, accolti dal personale sanitario dei reparti pediatrici, hanno consegnato decorazioni natalizie di cioccolata ai bambini ricoverati.

I doni sono stati acquistati grazie all’adesione all’iniziativa solidale promossa dall’associazione ENEA (European Neuroblastoma Association), impegnata nella raccolta fondi a sostegno della ricerca contro il neuroblastoma.

L’iniziativa ha rappresentato un doppio gesto di solidarietà: da un lato l’attenzione verso i bambini ricoverati, dall’altro il contributo concreto alla ricerca scientifica. Un segnale di vicinanza che conferma il legame tra il Reggimento “Nembo”, il territorio e le realtà sanitarie locali, nel segno della condivisione e dell’impegno sociale.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa