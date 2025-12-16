A.C.C.E.V.E., confronto su abusivismo, esclusive e pari opportunità: sala gremita a Empoli

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la sala conferenze della Banca Cambiano in Piazza Pulidori ad Empoli, l’incontro promosso dall’Associazione Commercialisti Comprensorio Empolese Val d’Elsa (A.C.C.E.V.E.) con il patrocinio dell’Ordine e della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Firenze dal titolo “Abusivismo, esclusive e pari opportunità tra passato, presente e futuro”, un appuntamento che ha suscitato grande interesse e partecipazione tra i professionisti del territorio.

L’evento si è confermato come un’importante occasione di approfondimento e dialogo su temi sensibili e centrali per l’evoluzione e la tutela della professione, oggi più che mai chiamata a confrontarsi con scenari complessi ed in continuo mutamento.

Il dibattito è stato animato dagli interventi dei pregiatissimi relatori, la Dott.ssa Grazia Maltinti (Dottore Commercialista e Consigliera dell’ODCEC Firenze con delega ad ”Abusivismo” e Presidente del CPO dell’ODCEC Firenze), il Rag. Mirco Comparini (Ragioniere Commercialista e componente Commissione “Deontologia” del CNDCEC) e il Dott. Alessandro Lini (Dottore Commercialista e componente Commissione “Compensi professionali” del CNDCEC), che con competenza ed esperienza hanno offerto una lettura articolata e puntuale delle problematiche affrontate. I temi dell’abusivismo professionale e delle esclusive hanno messo in luce criticità ormai strutturali, che incidono non solo sulla correttezza del mercato, ma anche sulla dignità e sul riconoscimento del ruolo dei professionisti. È emersa con forza la necessità di una maggiore consapevolezza, sia all’interno della categoria sia nei confronti delle istituzioni, affinché vengano garantite regole chiare, tutele adeguate e una concorrenza realmente leale.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema delle pari opportunità, affrontato come elemento imprescindibile per una professione moderna, inclusiva e capace di valorizzare le competenze senza distinzioni. Le riflessioni condivise hanno sottolineato come il raggiungimento di una reale parità non rappresenti solo un obiettivo etico, ma anche un fattore di crescita e arricchimento per l’intera categoria professionale.

Nel corso dell’incontro sono emersi numerosi spunti di riflessione, che hanno stimolato il confronto tra i presenti e aperto la strada a possibili future iniziative di approfondimento e sensibilizzazione. L’attenzione dimostrata dal pubblico ha confermato quanto questi temi siano particolarmente sentiti e quanto sia fondamentale continuare a creare momenti di dialogo e formazione.

A conclusione del pomeriggio, si è svolta la consueta “Panettonata” di auguri, un momento conviviale e informale che ha permesso ai partecipanti di scambiarsi gli auguri in vista delle festività natalizie. Un’occasione preziosa per rafforzare i legami tra colleghi e rinnovare lo spirito di collaborazione ed appartenenza che da sempre contraddistingue l’Associazione Commercialisti Comprensorio Empolese Val d’Elsa.

