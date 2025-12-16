Affitti brevi, la Consulta boccia il ricorso del Governo: legittime le norme della Toscana

Attualità Toscana
La Corte costituzionale ha respinto il ricorso presentato dal Governo contro la legge regionale toscana sul turismo, confermando la piena legittimità del testo unico approvato con la legge n.61 del 2024. La Consulta ha giudicato infondate le questioni di costituzionalità sollevate dall’esecutivo, che contestava alcune disposizioni per presunta violazione degli articoli 3, 41, 42 e 117 della Costituzione.

La normativa regionale, oltre a riordinare la disciplina del settore turistico, introduce strumenti per contrastare il fenomeno dell’overtourism e per regolamentare l’impatto di b&b, affitti brevi e affittacamere, soprattutto nei Comuni più esposti alle pressioni turistiche.

Soddisfazione è stata espressa da Antonio Mazzeo, ex presidente del Consiglio regionale e oggi vicepresidente, secondo cui la sentenza “certifica che la Regione Toscana ha legiferato bene e che il ricorso del Governo è stato respinto”. Mazzeo ha sottolineato come la legge rappresenti “un impianto equilibrato e solido, capace di governare i fenomeni turistici tutelando i territori, il diritto all’abitare e il ruolo dei Comuni”.

La Corte ha così confermato l’intero impianto del testo unico, dalla distinzione tra uso residenziale e attività ricettive in forma imprenditoriale fino agli strumenti messi a disposizione degli enti locali per intervenire sulle locazioni turistiche brevi. Per Mazzeo, la decisione rappresenta “una sconfitta politica del Governo e una vittoria dell’autonomia regionale e del buon governo toscano”.

