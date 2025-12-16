All’Antico Vinaio nuovo welfare 2026: bonus fino a 3mila euro e più ferie per i dipendenti

Economia e Lavoro Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
antico vinaio roma

All’Antico Vinaio annuncia un nuovo piano di welfare aziendale per il 2026. La catena di schiacciate, che conta 50 punti vendita in Italia e all’estero, metterà a disposizione fino a 3.000 euro a dipendente, una settimana aggiuntiva di ferie retribuite per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e un viaggio premio legato all’apertura del nuovo negozio di Miami.

Otto dipendenti saranno selezionati per partecipare a un “incentive trip” di una settimana negli Stati Uniti, in occasione dell’inaugurazione del punto vendita. Il fondatore Tommaso Mazzanti ha spiegato che il piano rappresenta “il nostro modo di dire grazie, in maniera concreta” a chi contribuisce quotidianamente alla crescita dell’azienda.

Rispetto allo scorso anno, il numero dei dipendenti che beneficeranno del welfare è aumentato del 27,5%, a conferma dell’espansione del gruppo e del rafforzamento delle politiche a favore del personale.

Notizie correlate

Firenze
Economia e Lavoro
16 Dicembre 2025

CNA Firenze premia 38 imprese: 7 sono dell'Empolese Valdelsa

Sette. Sono i “Premi CNA Firenze – 80 Anni di Artigianato e Futuro” che l’Empolese Valdelsa si è aggiudicato ieri nel corso di “L’arte del saper fare. 80 anni di storia e [...]

Toscana
Economia e Lavoro
15 Dicembre 2025

Signorini riconfermato presidente Socota Taxi 4242

Milko Signorini è stato riconfermato presidente per il prossimo triennio della Socota Taxi 4242, la cooperativa di tassisti più grande della Toscana. Insieme a Signorini, presidente uscente, con delega al [...]

Firenze
Economia e Lavoro
13 Dicembre 2025

Camera di commercio di Firenze: "In crescita aziende e consumatori indebitati"

“L’indebitamento medio di chi, aziende ma soprattutto consumatori, si rivolge alla Camera di commercio di Firenze per attivare le procedure di soluzione della crisi, è salito da 180mila euro del [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina