All’Antico Vinaio nuovo welfare 2026: bonus fino a 3mila euro e più ferie per i dipendenti

All’Antico Vinaio annuncia un nuovo piano di welfare aziendale per il 2026. La catena di schiacciate, che conta 50 punti vendita in Italia e all’estero, metterà a disposizione fino a 3.000 euro a dipendente, una settimana aggiuntiva di ferie retribuite per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e un viaggio premio legato all’apertura del nuovo negozio di Miami.
Otto dipendenti saranno selezionati per partecipare a un “incentive trip” di una settimana negli Stati Uniti, in occasione dell’inaugurazione del punto vendita. Il fondatore Tommaso Mazzanti ha spiegato che il piano rappresenta “il nostro modo di dire grazie, in maniera concreta” a chi contribuisce quotidianamente alla crescita dell’azienda.
Rispetto allo scorso anno, il numero dei dipendenti che beneficeranno del welfare è aumentato del 27,5%, a conferma dell’espansione del gruppo e del rafforzamento delle politiche a favore del personale.
