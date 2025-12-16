Blitz dei Carabinieri in Piazza delle Vettovaglie a Pisa

L’operazione dei Carabinieri nel centro di Pisa ha portato controlli su persone e negozi, con due segnalazioni per droga e tre titolari sanzionati per vendita di alcol fuori orario

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, i Carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario nel centro di Pisa, concentrandosi su Piazza delle Vettovaglie e le zone vicine, per prevenire lo spaccio di droga e altre forme di criminalità.

Durante l’operazione, un uomo di 39 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso alla guida senza patente e aver rifiutato gli accertamenti per verificare l’uso di sostanze stupefacenti.

Tre negozi sono stati controllati e i titolari sanzionati per aver venduto bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito.

In totale sono state controllate 26 persone. Due di loro sono state segnalate alle autorità perché trovate in possesso di piccole quantità di droga: un grammo di cocaina e 2,2 grammi di hashish, che sono stati sequestrati.

