Cadavere trovato sui binari vicino a Chiusi, problemi all'AV

La circolazione ferroviaria sulla linea dell'Alta Velocità Roma-Firenze è stata sospesa nella giornata odierna in prossimità di Chiusi, in provincia di Siena, dopo il tragico ritrovamento di un cadavere sui binari. Il corpo è stato rinvenuto a circa due chilometri dalla stazione cittadina.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e l'autorità giudiziaria per effettuare i necessari accertamenti. Le operazioni investigative hanno richiesto la chiusura totale della linea ad alta velocità, mentre inizialmente era stata sospesa anche la circolazione sulla linea convenzionale.

Nel corso della mattinata, la situazione è parzialmente migliorata con la riapertura della linea convenzionale, che è tornata fruibile per il traffico ferroviario. Tuttavia, la linea dell'Alta Velocità rimane ancora bloccata per consentire il proseguimento delle indagini.