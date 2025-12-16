Cerbaie, la sindaca di Fucecchio Donnini in Prefettura: "Necessario intervento urgente"

Nella giornata di martedì 16 dicembre, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini si è recata in Prefettura a Firenze per incontrare il vice prefetto Eugenio Pitaro al tavolo del comitato per la sicurezza pubblica, per relazionare le problematiche del territorio e valutare con gli organi competenti le azioni strutturate al fine di aumentare il controllo nell'area delle Cerbaie, con l'obiettivo di smantellare le bande organizzate che da anni agiscono sul territorio. Un incontro fortemente voluto dalla prima cittadina, che nel mese di ottobre aveva preso parte alla riunione organizzata dai residenti dell'area, raccogliendo le loro istanze e segnalandole immediatamente al Prefetto, al quale ha nuovamente descritto la situazione di grave degrado e profonda insicurezza che caratterizza il territorio delle Cerbaie richiedendo, al contempo, un intervento urgente da parte della Prefettura e delle forze dell'ordine.

(foto di archivio)

"Ringrazio il Prefetto per questo tavolo di confronto dal quale ho avuto la piena e rinnovata disponibilità tanto da prevedere l'organizzazione di un tavolo specifico sull'area delle Cerbaie presso la sede della Compagnia dei Carabinieri di Empoli alla presenza di tutte le forze di polizia e della polizia locale; questo dimostra quanto la lotta al degrado e allo spaccio di stupefacenti nell'area delle Cerbaie restino temi prioritari" ha dichiarato la sindaca Donnini. "L'amministrazione comunale, come sempre, è pronta a mettere a disposizione tutte le risorse umane e materiali possibili per affiancare qualsiasi proposta che le autorità competenti ritengano utile e necessaria per ristabilire la sicurezza e la legalità. Fin dall'inizio del mandato, questa giunta è impegnata in prima linea per dare risposte concrete su un tema prioritario come quello della sicurezza e oggi, in Prefettura, ho ribadito la necessità di un intervento urgente: non mi rassegnerò mai all'idea di un'area così importante del territorio di Fucecchio segnata dall'insicurezza e dal degrado".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

