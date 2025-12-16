'Christmas Carols', il concerto di Natale a San Miniato

San Miniato si prepara a vivere un’atmosfera di festa e suggestione con “Christmas Carols – Concerto di Natale”, in programma sabato 20 dicembre alle ore 21.15 presso la Chiesa della SS. Annunziata in via Carducci.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco San Miniato, rappresenta ormai un appuntamento fisso del periodo natalizio, che l’associazione organizza con piacere per la comunità sanminiatese. Protagonisti della serata saranno anche quest'anno i "Classic Pop" di Rita Lazzeri, che accompagneranno il pubblico in un emozionante viaggio tra i più celebri canti natalizi, unendo tradizione e armonie contemporanee.
Il concerto, come sempre ad ingresso gratuito, vuole essere anche un’occasione semplice e sentita per scambiarsi gli auguri di Natale e ritrovarsi insieme nel segno della musica.
«Organizzare momenti di condivisione come questo è uno degli scopi principali delle Pro Loco», sottolinea la presidente Nicoletta Corsi, «iniziative che rafforzano il senso di comunità e valorizzano il nostro territorio, soprattutto in un periodo speciale come il Natale».
Un appuntamento aperto a cittadini, cittadine e visitatori, pensato per vivere insieme la magia delle feste nel cuore di San Miniato.
Fonte: Ufficio stampa
