Concerto di Capodanno a Empoli col Maestro Alessandro Bartolozzi

L’Associazione Il Contrappunto di Empoli in collaborazione con l’Associazione Culturale Mosaico inaugura il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico empolese: il Concerto di Capodanno, giunto alla sua quarta edizione. Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 17, il Palazzo delle Esposizioni si vestirà a festa trasformandosi in un elegante salotto musicale per accogliere l’Orchestra Il Contrappunto insieme alle voci del soprano Anastassiya Kozukharova, del tenore Matteo Tavini e del baritono Romano Martinuzzi, affiancati dalla Corale Santa Cecilia.

A dirigere l’Ensemble sarà il Maestro Alessandro Bartolozzi, direttore artistico dell’Associazione Culturale Mosaico Empoli, che accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso celebri pagine operistiche e gemme meno consuete del grande repertorio italiano ed europeo. Un programma ricco, vario e coinvolgente, pensato per offrire — come da tradizione — un inizio d’anno nel segno della bellezza e della grande musica. Il concerto proporrà arie, cori e duetti tratti dalle opere di Mozart, Verdi, Puccini, Cilea, Giordano e Rossini: dai celebri O mio babbino caro e Nessun Dorma alle atmosfere intense dell’Arlesiana, dalla vivacità de Il barbiere di Siviglia ai momenti più iconici di Rigoletto, Tosca, La Bohème e Nabucco. A chiudere la serata, l’immancabile Brindisi da La Traviata, un augurio musicale per dare il benvenuto al 2026.

Programma

W.A. Mozart – Le nozze di Figaro

Ouverture

Non più andrai, farfallone amoroso

G. Verdi – Rigoletto

Questa o quella

G. Puccini – Gianni Schicchi

O mio babbino caro

G. Verdi – Il trovatore

Coro di zingari

W.A. Mozart – Don Giovanni

Madamina, il catalogo è questo

F. Cilea – L’Arlesiana

È la solita storia del pastore

G. Puccini – La Bohème

Quando me’n vo’

G. Verdi – Nabucco

Va pensiero

U. Giordano – Andrea Chénier

Nemico della Patria

F. Cilea – Adriana Lecouvreur

Io son l’umile ancella

G. Puccini – Turandot

Nessun Dorma

W.A. Mozart – Don Giovanni

Là ci darem la mano

G. Puccini – La Bohème

O Mimì, tu più non torni

G. Puccini – Tosca

Tre sbirri, una carrozza / Te Deum

G. Rossini – Il barbiere di Siviglia

Zitti zitti, piano piano

G. Verdi – La Traviata

Brindisi

Sarà la prima edizione guidata dal Maestro Alessandro Bartolozzi. «Per me questo debutto ha un valore speciale: il Concerto di Capodanno è un momento di comunità, un rito che unisce il pubblico attraverso la musica. Abbiamo costruito un programma che dialoga con la tradizione ma lascia spazio anche alla scoperta, perché le melodie più amate possano convivere con pagine meno note ma altrettanto affascinanti. Dirigere questo appuntamento significa condividere un augurio sincero con chi sceglierà di trascorrere con noi questo pomeriggio di festa. Empoli merita appuntamenti così: partecipati, vitali, pensati per essere davvero di tutti».

Una tradizione che si rinnova di anno in anno, «un appuntamento ormai fisso con la comunità, con un repertorio - anticipa Damiano Tognetti, presidente dell’Associazione Il Contrappunto - che predilige quest’anno romanticismo e verismo italiano anche in previsione delle novità legate al 2026. Il prossimo anno infatti si terrà l’importante ricorrenza dell’ottantesimo dell’Assemblea Costituente».

Il costo del biglietto intero è di 20 euro, mentre il ridotto — riservato a over 65 e soci Coop — è di 15 euro. Gli under 18 e le persone con disabilità possono accedere al costo simbolico di 5 euro. I biglietti sono acquistabili in biglietteria il giorno del concerto, alla Libreria Rinascita in via Ridolfi 53 a Empoli e online a questo link: https://shorturl.at/vJRQ9

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze.

