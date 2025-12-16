Leggerissimo: libri per bambini e bambine alle prime letture

Dato che ci si avvicina al Natale, è sempre difficile scegliere cosa regalare a bambini e bambine, specie in tenerissima età. Perché non un bel libro? Bene, abbiamo scelto delle letture per chi ha tra i tre e i cinque anni, quando può già iniziare l'amore per i libri. Ecco cinque consigli di Leggerissimo, che vi saluta e vi dà appuntamento a dopo l'Epifania! E buone feste!

"Lo scrittore" di Davide Calì e Monica Barengo, Kite, 2019, 16 euro

Non è una vita facile quella dei cani degli scrittori... Una piccola bulldog è la protagonista di questa meravigliosa storia di Calì e Barengo: la cagnolina deve obbligare lo scrittore a rispettare gli orari, aiutarlo a rimanere umile, confortarlo e coccolarlo. Il tutto con tanto amore e soprattutto tanta amicizia.

"Come l'acqua" di Giulia Conoscenti, Becco Giallo, 2025, 19 euro

Un libro per tutti e tutte perché l'acqua non fa distinzioni. È un libro su una cosa che tutti e tutte usiamo e apprezziamo. Perché, come si legge quasi all'inizio, "tra tutte le cose straordinarie ce n'è una che è la più gigantesticamente, fascinosamente e incredibilmente straordinaria di tutte". Disegni e colori vividi per apprezzare di più un bene che spesso sottovalutiamo.

"Mimì e il pupazzo di neve" di Emanuele Kraushaar e Enrico Pantani, Tic, 2020, 12 euro

Mimì è una cagnolina simpatica e molto attiva, ma viene sorpresa dall'arrivo dell'inverno e della neve. Niente paura, perché tra i fiocchi inizierà una nuova avventura con un amico speciale. Un bel racconto di amicizia di Kraushaar e Pantani, un altro tassello della saga della trovatella Mimì, ideale per imparare a sognare.

"La pianta magica" di Marika Maijala, Anima Mundi edizioni, 2025, 18 euro

Ribes trova un piccolo germoglio in un angolo della serra. La protagonista, assieme all'amico Lampone, inizia a prendersi cura della piantina, portandola ovunque e leggendole persino delle storie. Dolce e divertente, il libro illustrato di Maijala spiega l'importanza di crescere senza costrizioni.

"Laika e i cani venuti dallo spazio" di Francesco Velardi e Francesca Mantuano, Cronache Ribelli, 2025, 18 euro

Tante persone conoscono la vicenda di Laika, la cagnolina inviata nello spazio. Velardi e Mantuano immaginano un epilogo diverso e più gioioso: Laika si allontana dalla terra ma incontra nuovi amici, tanti viaggiatori che vagano per l'universo. Un libro piccolo ma forte, che insegna l'empatia e il rispetto.

