Edizione speciale di Natale per Ludicomix a Empoli

In occasione della sua ventesima edizione, Ludicomix arriva con una Christmas Edition speciale il 20 e 21 dicembre 2025, dalle 10:30 alle 19:30, al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla cultura pop e nerd durante il periodo natalizio. L’evento si inserisce nel calendario di Empoli Città del Natale, arricchendo l’offerta culturale e di intrattenimento della città.

La Christmas Edition di Ludicomix propone un’esperienza ricca e coinvolgente: Arte Pop e Fumetti: spazi dedicati all’illustrazione, alle novità editoriali e agli incontri con autori; Area Ludica: giochi da tavolo, giochi di ruolo e videogiochi retro, per momenti di svago e socialità; Cultura Nerd: cosplay, gadget, collezionismo e tutto l’universo della passione pop. Un weekend di divertimento e creatività, pensato per un pubblico trasversale, capace di unire generazioni diverse all’insegna del gioco, dell’immaginazione e della condivisione.

"Siamo entusiasti di accogliere la ventesima edizione di Ludicomix all’interno di Empoli Città del Natale – dichiara Eros Condelli, ideatore e organizzatore della manifestazione –. Questa Christmas Edition rappresenta un valore aggiunto per il programma natalizio: un evento che parla a pubblici diversi, valorizza la creatività e contribuisce a rendere Empoli una città viva, attrattiva e ricca di proposte durante le festività."

Fonte: Ufficio stampa

