Elezioni Rsu a Cerealia, Flai Cgil fa 4 delegati su 4

Elezioni Rsu alla Cerealia Srl (industria di Panificazione) di Castelfiorentino: affluenza al voto all’85% degli aventi diritto, su 91 voti validi 83 vanno alla Flai Cgil che si aggiudica 4 delegati sindacali su 4.

“Un risultato straordinario – commenta Francesco Baccanelli, Segretario Generale Flai Cgil Firenze –, frutto di anni di impegno, ascolto e presenza costante della Flai Cgil”, che nella zona Empolese è rappresentata da Mauro Mucciarelli.

Da quando Cerealia si è trasferita nel nuovo stabilimento di Castelfiorentino, la Flai Cgil è cresciuta anno dopo anno in termini di iscrizioni e consensi. “Con questo voto, le lavoratrici e i lavoratori ci danno un segnale forte e chiaro: ci riconoscono un ruolo sempre più centrale”, aggiunge Baccanelli.

Dei 4 delegati Rsu eletti ci sono 2 nuovi entrati (Martini Andrea e Nour Younes) e vengono riconfermati i delegati storici Marius Costache e Cristina Falchi, che assieme hanno preso il 66% dei voti, a riprova del loro costante impegno e dell’ottimo lavoro fatto fino ad oggi, nonché della fiducia che le lavoratrici e i lavoratori ripongono in loro. “Grazie a tutte e tutti coloro che hanno creduto in questo percorso – conclude Baccanelli –, ai candidati e a chi ha sostenuto con il voto un’idea di sindacato fatto di prossimità, coraggio e coerenza”.

