Gemellaggio Pisa-Gerico: due studenti potranno frequentare il corso di Laurea in Medicina

Una delegazione del Comune di Pisa e della città gemellata di Gerico è stata ricevuta nei giorni scorsi al Rettorato dell’Università di Pisa per avviare un percorso finalizzato a consentire a due studenti di Gerico, un ragazzo e una ragazza, la frequenza del corso di Laurea in Medicina a partire dall’anno accademico 2026/2027. All’incontro hanno partecipato, come rappresentanti di Gerico, Mohammad Isayed, Yara Abedrabbo e Omar Alhejazi, insieme all’assessore ai gemellaggi del Comune di Pisa Riccardo Buscemi e ai prorettori dell’Ateneo pisano Giovanni Federico Gronchi ed Enza Pellecchia.

L’incontro si è svolto in occasione della visita a Pisa di otto bambini e bambine di Gerico e dei loro accompagnatori, ospiti del Comune nell’ambito del progetto “Pisa per la Pace”, promosso dall’amministrazione comunale in occasione della Festa della Toscana 2025, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana e della Provincia di Pisa. I ragazzi, tutti tra i 10 e i 12 anni, sono rimasti in visita a Pisa dallo scorso 9 dicembre fino a sabato 13 dicembre, grazie al supporto degli Istituti Comprensivi scolastici cittadini e alla collaborazione di otto famiglie pisane, che hanno accolto i giovani ospiti durante il loro soggiorno in città.

Il progetto di frequenza del corso di Laurea in Medicina per gli studenti di Gerico, attualmente in fase di programmazione, prevede il coinvolgimento, oltre che del Comune di Pisa e dell’Università di Pisa, anche della Regione Toscana, dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, della Provincia di Pisa e di altri soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso che consenta l’accesso e la frequenza universitaria ai due studenti provenienti dalla città gemellata.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

