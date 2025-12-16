Un gregge di pecore incanta Pomarance e gira tra le strade del paese

Il raro spettacolo, immortalato in un video condiviso sui social, ha affascinato residenti e passanti
Uno spettacolo insolito è quello andato in scena ieri a Pomarance, in provincia di Pisa, dove centinaia di pecore hanno sfilato per le strade della campagna. La scena è stata filmata da un utente e condivisa sui social.
Non si conosce la provenienza del gregge, secondo le prime voci i pastori arriverebbero dal Nord Italia e starebbero compiendo la tradizionale "transumanza", una vera e propria migrazione verso altri pascoli, attraversando sentieri e, come in questo caso, anche le strade dei centri abitati.
Questa pacifica "invasione" ha affascinato residenti e utenti dei social, che hanno potuto assistere a uno spettacolo capace di riportare indietro nel tempo alle tradizioni pastorali, qualcosa che oggi appare insolito, ma che un tempo era all’ordine del giorno.
Il video
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pomarance
<< Indietro