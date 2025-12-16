Un gregge di pecore incanta Pomarance e gira tra le strade del paese

Uno spettacolo insolito è quello andato in scena ieri a Pomarance, in provincia di Pisa, dove centinaia di pecore hanno sfilato per le strade della campagna. La scena è stata filmata da un utente e condivisa sui social.

Non si conosce la provenienza del gregge, secondo le prime voci i pastori arriverebbero dal Nord Italia e starebbero compiendo la tradizionale "transumanza", una vera e propria migrazione verso altri pascoli, attraversando sentieri e, come in questo caso, anche le strade dei centri abitati.

Questa pacifica "invasione" ha affascinato residenti e utenti dei social, che hanno potuto assistere a uno spettacolo capace di riportare indietro nel tempo alle tradizioni pastorali, qualcosa che oggi appare insolito, ma che un tempo era all’ordine del giorno.

Il video

