'I musicanti di Brema' al Minimal Teatro di Empoli

Cultura Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Teatro Cinema
(foto gonews.it)

La novità sotto l’albero di Natale di Giallo Mare Minimal Teatro è la bella rassegna teatrale dedicata alle famiglie Aspettando Natale, che sabato scorso ha avuto un enorme successo.

Il secondo e ultimo appuntamento è per sabato 20 dicembre con in scena I musicanti di Brema produzione Gli alcuni.

L’asino, il gallo, il cane e il gatto decidono di cercare fortuna assieme a Brema, inventandosi il mestiere di “musicanti”. Per reinventarsi una vita, i quattro animali protagonisti scoprono che per eseguire della buona musica bisogna prima conoscerla.

Allo stesso tempo Frollino deve superare l’esame di musica: occasione perfetta per la sua amica Polpetta per metterlo alla prova! Attraverso simpatiche gag e divertenti quiz musicali, gli chiederà di riconoscere i vari generi e strumenti musicali, coinvolgendo anche i bambini del pubblico.

Per fortuna con l’aiuto dei Cuccioli e dei bambini, Frollino riuscirà a superare le prove di musica e ad aiutare i quattro amici animali a liberarsi dai briganti.

Lo spettacolo è adatto dai 3 ai 10 anni.

La rassegna Aspettando Natale è promossa dal Comune di Empoli con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la direzione artistica di Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli si terranno al Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese, 10) con inizio alle 17.00.  Biglietto 4,50 euro a persona.

Per informazioni, acquisti e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Cultura
16 Dicembre 2025

Edizione speciale di Natale per Ludicomix a Empoli

In occasione della sua ventesima edizione, Ludicomix arriva con una Christmas Edition speciale il 20 e 21 dicembre 2025, dalle 10:30 alle 19:30, al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, confermandosi [...]

Empoli
Cultura
16 Dicembre 2025

Concerto di Capodanno a Empoli col Maestro Alessandro Bartolozzi

L’Associazione Il Contrappunto di Empoli in collaborazione con l’Associazione Culturale Mosaico inaugura il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico empolese: il Concerto di Capodanno, giunto alla [...]

Empoli
Cultura
16 Dicembre 2025

La giovane empolese Iris Hira presenta il suo libro in biblioteca

‘Un uomo deve scegliere da solo che rotta prendere nella propria vita’: la giovane scrittrice empolese Iris Hira sarà ospite del ciclo “Empolichescrive” con il suo romanzo d’esordio La gioia [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina