'I musicanti di Brema' al Minimal Teatro di Empoli

La novità sotto l’albero di Natale di Giallo Mare Minimal Teatro è la bella rassegna teatrale dedicata alle famiglie Aspettando Natale, che sabato scorso ha avuto un enorme successo.

Il secondo e ultimo appuntamento è per sabato 20 dicembre con in scena I musicanti di Brema produzione Gli alcuni.

L’asino, il gallo, il cane e il gatto decidono di cercare fortuna assieme a Brema, inventandosi il mestiere di “musicanti”. Per reinventarsi una vita, i quattro animali protagonisti scoprono che per eseguire della buona musica bisogna prima conoscerla.

Allo stesso tempo Frollino deve superare l’esame di musica: occasione perfetta per la sua amica Polpetta per metterlo alla prova! Attraverso simpatiche gag e divertenti quiz musicali, gli chiederà di riconoscere i vari generi e strumenti musicali, coinvolgendo anche i bambini del pubblico.

Per fortuna con l’aiuto dei Cuccioli e dei bambini, Frollino riuscirà a superare le prove di musica e ad aiutare i quattro amici animali a liberarsi dai briganti.

Lo spettacolo è adatto dai 3 ai 10 anni.

La rassegna Aspettando Natale è promossa dal Comune di Empoli con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la direzione artistica di Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli si terranno al Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese, 10) con inizio alle 17.00. Biglietto 4,50 euro a persona.

Per informazioni, acquisti e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

