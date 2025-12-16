I quadri di Giacomo Tinacci in mostra al Ristorante "Dolce e Forte" a Montespertoli

È visitabile fino al 6 gennaio la mostra dell'artista Giacomo Tinacci, allestita presso il Ristorante Dolce e Forte di Baccaiano a Montespertoli. "La pittura di Giacomo è un gioco costante di luce e colore che accompagna qualsiasi soggetto venga dipinto, sia questo un paesaggio, un ritratto o semplicemente uno schizzo su carta; colore dosato sapientemente giocando con i rosa tenui, i blu intensi, gli ocra ed i verdi per offrire allo sguardo una spazialità sconfinata. Le colline, come le distese di nuvole, cipressi, olivi e case coloniche fanno capire subito allo spettatore di trovarsi davanti alla "terra toscana" e comprendere che si tratta in realtà di un paesaggio surreale, intimo. I ritratti, altro tema caro a Giacomo, rappresentano figure umane in intima solitudine, come immerse in un tempo sospeso, che rivolgono allo spettatore uno sguardo penetrante oppure abbassano gli occhi sui propri pensieri, assorti nella loro malinconia".

