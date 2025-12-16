Scontro tra due auto all'alba a Montopoli

Un incidente è avvenuto a Montopoli in Val d'Arno nella mattinata di oggi, martedì 16 settembre. Sulla ss66, nei pressi della Fi-Pi-Li, due auto si sono scontrate per motivi ancora da chiarire. Ci sono feriti, non gravi, che sono stati portati in ospedale a Empoli in codice giallo. Tra questi una donna di 41 anni.
L'incidente è avvenuto prima delle 7. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco locali che hanno collaborato coi sanitari, ovvero la Pubblica Assistenza di Montopoli e la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno. Presenti anche i carabinieri.
