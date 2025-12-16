La Savino Del Bene Volley accolta in trionfo a Scandicci dopo il mondiale per club

Scandicci in festa per la Savino Del Bene Volley, rientrata dal Brasile con il titolo di campione del mondo per club. Circa 300 tifosi hanno accolto oggi le pallavoliste al palasport cittadino tra fumogeni, cori e applausi, celebrando il successo conquistato a San Paolo nella finale vinta contro l’Imoco Conegliano, campione uscente.

Grande emozione anche per il coach Marco Gaspari, che ha sottolineato come la vittoria “ripaghi tutti i sacrifici” e rappresenti il frutto di una maggiore consapevolezza e di un percorso di crescita iniziato fin dal primo giorno di lavoro stagionale. Il tecnico ha inoltre invitato a tornare in Italia “con più fame di lavoro e di miglioramento”, in vista di un campionato che resta altamente competitivo.

Quella di oggi non sarà l’unica celebrazione: una seconda festa è in programma domenica 21 dicembre all’auditorium del Centro Rogers, tra gli impegni di campionato che non si fermano.

Il trionfo mondiale della Savino Del Bene Volley rappresenta un segnale positivo per lo sport fiorentino. La sindaca Claudia Sereni ha evidenziato come il successo dimostri che “lo sport è un valore” e che anche nelle discipline considerate minori, con impegno, umiltà e una società solida, si possono raggiungere risultati di livello mondiale, anche in provincia.