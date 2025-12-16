Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Arezzo: modifiche alla circolazione ferroviaria

Interventi di rinnovo dei binari tra le stazioni di Firenze Rovezzano e Incisa Valdarno e all’interno della stazione di San Giovanni Valdarno

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) avvierà dall’8 gennaio al 28 febbraio 2026 importanti lavori di manutenzione straordinaria sulla linea convenzionale Firenze–Arezzo, con interventi di rinnovo dei binari tra le stazioni di Firenze Rovezzano e Incisa Valdarno e all’interno della stazione di San Giovanni Valdarno.

I cantieri interesseranno circa 30 chilometri di linea, con un investimento complessivo di 23 milioni di euro. Ogni giorno saranno impegnati oltre 80 tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, con l’impiego di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera.

Per limitare al massimo i disagi ai viaggiatori, le attività di cantiere si svolgeranno in assenza di circolazione ferroviaria per cinque notti a settimana, dal giovedì al lunedì nelle ore notturne.

Durante i lavori di rinnovo dei binari e fino all’8 marzo 2026, nelle tratte interessate sarà istituita una riduzione di velocità, che comporterà per i treni del Regionale un allungamento dei tempi di viaggio compreso tra 5 e 10 minuti.
Trenitalia - Modifiche alla circolazione dei treni regionali

A causa degli interventi programmati da RFI, Trenitalia attuerà modifiche alla circolazione dei treni del Regionale dall’8 gennaio all’8 marzo 2026 sulla linea convenzionale Firenze–Arezzo.

I treni delle relazioni Firenze–Arezzo–Chiusi, Firenze–Borgo San Lorenzo via Pontassieve e Pistoia–Montevarchi subiranno variazioni d’orario, con anticipi in partenza o posticipi in arrivo.

I canali di acquisto Trenitalia sono già aggiornati.

Trenitalia invita i viaggiatori a informarsi prima di mettersi in viaggio consultando i canali di acquisto, la sezione Infomobilità sul sito e sull’App Trenitalia, contattando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio stampa

