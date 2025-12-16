Linea Faentina, il 17 gennaio la riapertura del tratto Crespino del Lamone-Marradi

La tratta ferroviaria Crespino del Lamone-Marradi della linea Faentina, ancora interrotta a causa degli eventi alluvionali dello scorso marzo, verrà riaperto al traffico ferroviario nel mese di gennaio, con netto anticipo rispetto alle previsioni. Dal 17 gennaio ci saranno 2 giorni di corse prova e da lunedì 19 gennaio riprenderà servizio commerciale anche su questa tratta, ripristinando il collegamento diretto fra la Toscana e la Romagna.

La comunicazione è stata data in occasione di un incontro che si è tenuto questa mattina tra l'assessore regionale ai trasporti Filippo Boni e gli amministratori dei Comuni toscani che insistono sulla linea.

"Questo servizio è fondamentale per le persone, per le loro vite ed esigenze - ha spiegato Boni - per questo ho voluto affrontare l'argomento in un momento comune con gli amministratori locali, e per questo abbiamo deciso di convocare per il prossimo 9 gennaio alle ore 15 un tavolo con i pendolari, per condividere la programmazione e gli orari dei treni alla riapertura”. Saranno infatti presenti alcuni rallentamenti che richiedono modifiche di orario rispetto alla precedente programmazione.

In attesa del 19 gennaio, é stato anche comunicato che durante il periodo di chiusura delle scuole, in cui si registrano un calo di utenza e in contemporanea meno garanzia di affidabilità del servizio ferroviario, vi sarà la temporanea sostituzione dei treni sulla tratta Marradi-Faenza con bus sostitutivi, con la stessa programmazione prevista nel caso di Allerta SANF, già nota ad amministratori e pendolari.