L’Inter Club Poggibonsi Valdelsa sostiene la Pubblica Assistenza: donati 800 euro per la nuova ambulanza

"Grazie infinite all’Inter Club Poggibonsi Valdelsa che è venuto direttamente nella nostra sede in via Dante per portarci la donazione a favore della nuova ambulanza. Lo sport è solidarietà, è condivisione. Noi siamo davvero profondamente grati a questo spirito di comunità che si è creato. E che ancora continua".

A dirlo è Giovanni Di Fede, presidente dell’Associazione Pubblica Assistenza Odv di Poggibonsi. Al centro c’è l’iniziativa che ha preso il via a fine estate che vede protagonista una nuova ambulanza della Pubblica Assistenza, presentata lo scorso 20 settembre. Il mezzo, su cui è stata lanciata una campagna di adesioni e sottoscrizioni verso i soci che continuerà fino al 31 di dicembre, lo possiamo già vedere sulle strade del territorio.

La raccolta ora si arricchisce di questo nuovo capitolo con un contributo di 800 euro che si va ad aggiungere alle donazioni già arrivate. "Dico grazie davvero a tutti coloro che hanno già donato – aggiunge Di Fede - Ora noi in primis facciamo lo sprint finale per completare la raccolta fondi. La Pubblica Assistenza è un gruppo. Le associazioni di volontariato vivono della forza della squadra, del rispetto reciproco e del lavoro comune per un grande obiettivo. La Pubblica Assistenza siamo noi, sono io, tu, i singoli volontari, dipendenti, soci. Siamo tutti noi".

"Come Interclub Poggibonsi Valdelsa, siamo davvero orgogliosi di poter dare il nostro contributo alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi per l’acquisto di una nuova ambulanza. Un mezzo fondamentale, che significa aiuto concreto, presenza e sicurezza per tutta la nostra comunità - fa sapere il circolo Inter Club - Il nostro club nasce dalla passione per lo sport, ma crediamo che lo sport abbia senso solo quando riesce anche a restituire qualcosa al territorio. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante unire sport, solidarietà e impegno sociale. Ringraziamo di cuore la Pubblica Assistenza e tutti i volontari per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno e ringraziamo i nostri soci che hanno reso possibile questa donazione. Continueremo a impegnarci perché fare squadra, dentro e fuori dal campo, è il modo migliore per essere davvero una comunità".

"Per noi, da sempre, la passione sportiva e l'appartenenza alla comunità in cui viviamo stanno assieme - continua Di Fede - Questa disponibilità, questa dimostrazione di vicinanza, di condivisione di un obiettivo comune, rende ancora più forte l’idea di un lavoro collettivo. La donazione è un gesto per qualcosa di cui ci sentiamo parte ed è una grandissima forma di riconoscimento verso il ruolo di tutto il volontariato. Tutto questo è davvero molto bello, ci scalda il cuore. E davvero diciamo infinitamente grazie".

Il nuovo veicolo, abilitato all’attività di emergenza-urgenza, è equipaggiato con strumentazioni all’avanguardia: elettromedicali, aspiratore, kit trauma, defibrillatore. E’ dotato di un monitor multiparametrico che comunica con la centrale 118, in accoppiata con il tablet di bordo. Per la Pubblica Assistenza l’ultimo ingresso di un nuovo mezzo risale a marzo 2023. Sia la legge che l’impegno per la sicurezza impongono di rinnovare spesso le ambulanze. I limiti sono dieci anni o 250mila chilometri, dopodiché le ambulanze vanno destinate ai trasporti ordinari. I dieci anni valgono anche per le barelle, che sono presidi fondamentali.

La raccolta fondi, come detto, andrà avanti fino al 31 dicembre prossimo e i soci possono contribuire con versamento diretto presso la sede della Pubblica Assistenza di Poggibonsi o con bonifico bancario sul conto dedicato aperto presso il Credit Agricole di Poggibonsi all’Iban IT89K0623071940000041228222 con causale “Nuova Ambulanza”.

La Pubblica Assistenza di Poggibonsi ha 1200 soci, 100 volontari attivi, 7 dipendenti, 5 operatori del servizio civile, mezzi per il sociale, le ambulanze e i mezzi per la protezione civile.

Per informazioni è possibile scrivere a info@papoggibonsi.it o chiamare al numero 0577 981736.

Fonte: Ufficio stampa