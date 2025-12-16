Lo scambio di auguri a palazzo del Pegaso

In sala Gonfalone a palazzo del Pegaso di fronte alle autorità civili e militari si è svolto il tradizionale scambio di auguri di Natale, con i presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale Stefania Saccardi ed Eugenio Giani. Erano presenti anche tanti consiglieri regionali e membri dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa, la Difensore Civica Lucia Annibali, il Garante dei detenuti Giuseppe Fanfani, la sindaca di Firenze Sara Funaro.

"Facciamo gli auguri di Natale in un momento particolare per la situazione internazionale e per la situazione della nostra regione – ha detto la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi – e gli auguri che ci facciamo sono auguri di speranza, ma anche di responsabilità da parte delle istituzioni che devono cercare la massima collaborazione e l'impegno, al di là delle diverse idee politiche, per risolvere le situazioni di crisi e i problemi dei cittadini. Dobbiamo trovare un terreno comune per affrontare in maniera adeguata le difficoltà che ci attendono e dare fiducia e speranza ai nostri cittadini"

“Un senso di appartenenza comune alla nostra regione con delle istituzioni che collaborano per dare risposte sempre più efficaci ai problemi che ci attendono – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani – e vorrei collegarmi idealmente al Granduca Pietro Leopoldo che, 260 anni fa, da sovrano illuminato dette vita ad un periodo di riforme e di crescita economica della nostra regione. Una regione all’avanguardia anche oggi e che può essere protagonista dello sviluppo del paese. Siamo all’inizio della XII legislatura e l’atto che andiamo ad approvare, il bilancio, è un atto fondamentale per il governo della nostra regione”.