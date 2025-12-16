Lucca celebra l’impresa dell’alpinista Riccardo Bergamini a Palazzo Orsetti

Martedì 16 dicembre, nella splendida cornice di Palazzo Orsetti, sede istituzionale del Comune di Lucca, si è tenuta una conferenza stampa per rendere omaggio all’alpinista lucchese Riccardo Bergamini, protagonista di una straordinaria impresa compiuta nell’agosto 2025 nel massiccio del Karakorum.

A celebrare l’alpinista il sindaco Mario Pardini, che a nome dell’intera amministrazione comunale e della città ha espresso gratitudine ed ammirazione per il successo di una scalata, dal profondo valore simbolico ed identitario. Nel corso della spedizione, infatti, Bergamini ha conquistato una cima inviolata, battezzandola con il nome di “Cima Italia”: un gesto di grande forza evocativa, che ha portato il nome dell’Italia — e della città di Lucca — in uno degli scenari più impervi e remoti del pianeta.

L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa non solo per ripercorrere i momenti salienti della spedizione, ma anche per riflettere sul significato umano e sportivo di un’impresa che coniuga tenacia, passione, esplorazione ed un forte legame con le radici.

Alla conferenza hanno partecipato rappresentanti del mondo dell’imprenditoria e delle associazioni che hanno reso possibile la spedizione, in particolare, gli sponsor

Lucar Toyota, Affida Italia, Officina Betti Marino Srl, Gelateria Eva, McDonald's Lucca e Capannori, Garage Daytona, Colle delle 100 Bottiglie, Autolavaggio Topspeed 2.0, I Gelati di Piero, La Tana della Lupa, CaffèdelleMura Eventi, T Caffè, Shaker, Ciocco Travel, CampoBase Ferrino Shop, Cross Fitness La Maddalena, Topp Cup Partner, che hanno creduto ed investito nel progetto.

Erano presenti inoltre rappresentanti del tessuto associativo cittadino, fra cui una delegazione del Lions Club Lucca Host con il presidente in carica Cinzia Cecchini e la presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria del Bianco.

Un appuntamento che vuole sottolineare quanto la determinazione individuale possa farsi orgoglio collettivo, dando voce a un territorio che — attraverso le sue eccellenze — continua a guardare oltre ogni vetta.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

