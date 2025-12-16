Lucca celebra l’impresa dell’alpinista Riccardo Bergamini a Palazzo Orsetti

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

L’alpinista lucchese si era reso protagonista di una straordinaria impresa compiuta nell’agosto 2025 nel massiccio del Karakorum

Martedì 16 dicembre, nella splendida cornice di Palazzo Orsetti, sede istituzionale del Comune di Lucca, si è tenuta una conferenza stampa per rendere omaggio all’alpinista lucchese Riccardo Bergamini, protagonista di una straordinaria impresa compiuta nell’agosto 2025 nel massiccio del Karakorum.

A celebrare l’alpinista il sindaco Mario Pardini, che a nome dell’intera amministrazione comunale e della città ha espresso gratitudine ed ammirazione per il successo di una scalata, dal profondo valore simbolico ed identitario. Nel corso della spedizione, infatti, Bergamini ha conquistato una cima inviolata, battezzandola con il nome di “Cima Italia”: un gesto di grande forza evocativa, che ha portato il nome dell’Italia — e della città di Lucca — in uno degli scenari più impervi e remoti del pianeta.

L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa non solo per ripercorrere i momenti salienti della spedizione, ma anche per riflettere sul significato umano e sportivo di un’impresa che coniuga tenacia, passione, esplorazione ed un forte legame con le radici.

riccardo_bergamini_alpinista_lucca (2)

riccardo_bergamini_alpinista_lucca (1)

Alla conferenza hanno partecipato rappresentanti del mondo dell’imprenditoria e delle associazioni che hanno reso possibile la spedizione, in particolare, gli sponsor

Lucar Toyota, Affida Italia, Officina Betti Marino Srl, Gelateria Eva, McDonald's Lucca e Capannori, Garage Daytona, Colle delle 100 Bottiglie, Autolavaggio Topspeed 2.0, I Gelati di Piero, La Tana della Lupa, CaffèdelleMura Eventi, T Caffè, Shaker, Ciocco Travel, CampoBase Ferrino Shop, Cross Fitness La Maddalena, Topp Cup Partner, che hanno creduto ed investito nel progetto.

Erano presenti inoltre rappresentanti del tessuto associativo cittadino, fra cui una delegazione del Lions Club Lucca Host con il presidente in carica Cinzia Cecchini e la presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria del Bianco.

Un appuntamento che vuole sottolineare quanto la determinazione individuale possa farsi orgoglio collettivo, dando voce a un territorio che — attraverso le sue eccellenze — continua a guardare oltre ogni vetta.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
16 Dicembre 2025

Avviati i lavori di ristrutturazione dell’ex convento di Sant’Orsola

Sono partiti oggi martedì 16 dicembre i lavori di ristrutturazione nell'ex convento di Sant'Orsola, in carico al concessionario Artea, alla presenza della Sindaca della Citta Metropolitana Sara Funaro e l’architetto [...]

Pisa
Attualità
16 Dicembre 2025

Gemellaggio Pisa-Gerico: due studenti potranno frequentare il corso di Laurea in Medicina

Una delegazione del Comune di Pisa e della città gemellata di Gerico è stata ricevuta nei giorni scorsi al Rettorato dell’Università di Pisa per avviare un percorso finalizzato a consentire [...]

Barberino Tavarnelle
Attualità
16 Dicembre 2025

Nuovi parcheggi a Barberino e Marcialla e restauro della storica fontana del borgo

Grandi opere pubbliche per rivitalizzare e riqualificare spazi pubblici, luoghi di comunità, monumenti storici e dare nuova linfa ai centri urbani di Barberino Tavarnelle. E’ in corso la realizzazione di [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina